THY Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker, Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su arasında yer aldı - Son Dakika

THY Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker, Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su arasında yer aldı

13.11.2020 11:29
THY Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker, Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su arasında yer aldı, System.String[]

Fortune Türkiye ve Data Expert işbirliği ile düzenlenen CFO Summit 2020 Türkiye'nin En Etkin Finans Liderleri Araştırması'nda Türk Hava Yolları'nın Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su arasında yerini aldı.

Fortune Türkiye ve Data Expert işbirliği ile düzenlenen CFO Summit 2020 Türkiye'nin En Etkin Finans Liderleri Araştırması'nda Türk Hava Yolları'nın Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su arasında yerini aldı.

Fortune Türkiye ve Data Expert işbirliği ile düzenlenen CFO Summit 2020, Türkiye'de finansal gündemi yönlendiren üst düzey yöneticileri ortak bir platformda bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında açıklanan Türkiye'nin 'En Etkin Finans Liderleri Araştırması' sonuçlarına göre Türk Hava Yolları'nın Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su arasında gösterildi.

En başarılı 50 CFO (Mali İşler Direktörü) arasında yer almanın büyük gururu içinde olduğunu ifade eden Murat Şeker, "Türkiye'nin bayrak taşıyıcı ailesinin bir üyesi olarak bu ödüle layık görülmek beni gururlandırıyor. Biz çok güçlü ve büyük bir aileyiz, zor günde kenetlenip güzel günler için birlikte çalışıyoruz. Bu nedenle bu ödülü tüm Türk Hava Yolları çalışanları adına aldım. Mart ayından itibaren dünya ekonomilerini ve sosyal düzenlerini tehdit eden korona virüs salgını karşısında ülke olarak çok başarılı bir sınav veriyoruz. İnanıyorum ki bu krizi arkada bıraktığımızda hem millet hem devlet hem de kuruluşlar olarak çok daha güçlü olacağız" dedi. - İSTANBUL

THY Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker, Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su arasında yer aldı

Türk Hava Yolları, Murat Şeker, Türkiye, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel THY Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker, Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su arasında yer aldı - Son Dakika


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