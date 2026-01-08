THY\'ye 1,5 Milyar Dolar Gelir Bekleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rolls-Royce ile yapılan iş birliğiyle Avrupa'nın en büyük geniş gövde uçak motoru bakım merkezi olacağını belirterek, "Tesisimizin yıllık 200 motor bakım kapasitesine ulaşarak THY'ye yıllık 1,5 milyar dolar gelir getirmesini bekliyoruz." dedi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı başta olmak üzere sekiz noktada toplam yatırım değeri 100 milyar lirayı aşan yeni tesisi için düzenlenen Havacılık Yatırımları Temel Atma Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, THY'nin iştiraklerinin üst düzey yöneticileri ile Türk havacılığının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Uraloğlu burada yaptığı konuşmada, 2025'i Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Terminal 1 Renovasyon Projesi'nin 1. Faz açılışıyla kapattıklarını hatırlatarak, "2026'ya İstanbul Havalimanı'nda, Avrupa'nın en büyük geniş gövde uçak motoru bakım tesisi, dünyanın en büyük uçak ikram tesisi ve dünyanın en büyük hava kargo terminali SmartIST'in ikinci fazının da aralarında bulunduğu toplam 8 dev projenin temelini atarak başladık." dedi.

Söz konusu projeyle gökyüzüne damga vuran bir atılım yaptıklarını belirten Uraloğlu, bayrak taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları'nın (THY)??????? havacılığın zirvesinde yeni bir sayfa açtığından bahsetti.

Uraloğlu, her yeni yılda havacılığın bayrağını daha yükseğe taşımayı gelenek haline getirdiklerini ifade ederek, "4 Ocak'ta 2 bin 177 transit uçuşla, 31 Ağustos 2025'te kaydedilen 1906 uçuşluk önceki rekoru geride bırakarak tüm zamanların rekorunu kırdık." dedi.

"Ulaşım stratejilerimizi küresel ölçekte, bütüncül bir anlayışla planlıyoruz"

Söz konusu rekorun yalnızca rakam olarak görülmemesi gerektiğini dile getiren Uraloğlu, Türkiye'nin havacılıkta küresel bir dev olma yolundaki kararlı adımlarının, altyapının gücünün ve ortak vizyonunun en güzel kanıtı olduğuna dikkati çekti.

Uraloğlu, temelini attıkları 8 projenin de bu yükselişin yeni mihenk taşı olacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu yatırımlar, yalnızca tesisler değil, Türkiye'nin küresel havacılık liderliğindeki kararlı yükselişinin, ekonomimize kattığı ivmenin ve geleceğe uzanan vizyonumuzun somut simgeleridir. Bildiğiniz üzere ülkemiz, Afro-Avrasya coğrafyasının yani eski dünya karaları olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının tam ortasındaki stratejik konumuyla dünyanın en avantajlı coğrafyalarından birine sahip. Bu avantajı doğru okuyarak da ulaşım stratejilerimizi küresel ölçekte, bütüncül bir anlayışla planlıyoruz."

Bakan Uraloğlu, 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısını 58'e çıkardıklarını ve bu rakamın da her yıl ortalama 1,4 havalimanına denk geldiğini belirterek, gökyüzünde sınır tanımayan bir Türkiye inşa ettiklerini dile getirdi.

Yapım çalışmaları devam eden Yozgat Havalimanı ve Bayburt–Gümüşhane Bölgesel Havalimanı ile bu sayıyı 60'a çıkaracaklarını belirten Uraloğlu, "2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayımızı 247 milyon 163 bine çıkardık. Bu sayı Cumhuriyet tarihimizin de rekoru olarak kayıtlara geçti." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 2025'te uçak trafiğinde de toplam 2 milyon 507 bin 399'a ulaştıklarını söyleyerek, hizmet sunulan üst geçişler dahil uçak trafiğinin de 2024'e göre yüzde 9,3 artış gösterdiğine dikkati çekti.

"Avrupa'nın en büyük geniş gövde uçak motoru bakım merkezi olacak"

Bugün temeli atılan 8 projenin de THY'nin bu muhteşem yükselişini taçlandıracak, dünyanın 1 numaralı hava yolu şirketi olma hedefine atılan güçlü adımlar olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rolls-Royce ile yapılan işbirliğiyle Avrupa'nın en büyük geniş gövde uçak motoru bakım merkezi olacak. Tesisimizin yıllık 200 motor bakım kapasitesine ulaşarak THY'ye yıllık 1,5 milyar dolar gelir getirmesini bekliyoruz. Bu gelirin büyük kısmı, yurt dışından gelen motor bakımlarından elde edilecek yüksek katma değerli ihracattan oluşacaktır. Tesis, yüksek teknolojiye sahip bir motor test merkeziyle de desteklenecek ve motor testleri dünya standartlarında yapılacaktır. 1 Ocak 2028'de ilk motoru bakıma alarak hizmete başlayacak olan bu merkezimiz, THY Teknik'in yeni nesil motor bakımında dünya lideri olma hedefine büyük katkı sağlayacaktır. Proje kapsamında 900'ü aşkın nitelikli teknik personel olmak üzere toplam 1000 kişilik yeni istihdam oluşacaktır ve bu istihdam, ülkemizin havacılık sektöründe yetişmiş insan gücünü artıracak ve gençlerimize küresel düzeyde deneyim kazandıracak."

Uraloğlu, Rolls-Royce'tan alınan özel imtiyazla yüksek teknolojili tamirlerin Türkiye'de yapılabileceğine dikkati çekerek bu tamirlerin 22 yıl içinde 2,5 milyar doları aşan ek gelir oluşturacağını vurguladı.

Söz konusu yatırımın yüzde 100 yerli ve milli sermaye ile yapılacağını belirten Uraloğlu, "Bu yatırımın ülkemizin stratejik konumu ile gelişmekte olan motor pazarına yönelik sürdürülebilir bir merkez pozisyonuna ek olarak, THY'nin global ölçekte marka bilinirliğine katkı sağlayarak uluslararası seviyede de rekabet gücümüzü artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Turkish Cargo'nun kargo işleme kapasitesi 4,5 milyon tona çıkacak"

Bakan Uraloğlu, Turkish Cargo'nun merkezi olan SmartIST'in tek çatı altında Avrupa'daki en büyük, dünyada üçüncü büyük hava kargo terminali olduğunu aktardı.

SmartIST'in çalışmaları başlayan ikinci fazıyla da tesisin kullanım alanına ilişkin bilgiler veren Uraloğlu şunları kaydetti:

"Tesisin kullanım alanı 205 bin metrekareden 410 bin metrekareye ulaşacak ve 2,2 milyon ton olan kargo işleme kapasitesi 4,5 milyon tona çıkarak Turkish Cargo'yu küresel liderliğe taşıyacaktır. Günlük 500 bin kişiye hizmet sunabilecek yeni kapasitesiyle dünyanın en büyük uçak ikram merkezi olacak olan yeni ikram tesisimiz ise THY ile yapılacak yolculuk deneyimini zirveye ulaştıracak. Ayrıca, yeni modern eğitim tesisleriyle havacılık sektörüne yeni yetkinlikler kazandırılacak, nitelikli iş gücü artırılacak. Yeni veri merkeziyle şirketin teknoloji kapasitesi de en üst düzeye çıkacak."

Uraloğlu, söz konusu projenin sadece THY'nin değil Türkiye'nin ekonomisinin kanatlarını daha da güçlendireceğini ifade ederek, "Toplam 100 milyar liralık bu dev yatırımlar kapsamında 2026'da 26 bin kişiye yeni iş imkanı sunulacak ve havacılık ekosistemimiz büyümeye devam edecek." dedi.