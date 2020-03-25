THY, yolcu uçaklarıyla kargo taşımacılığı gerçekleştiriyor - Son Dakika

KORONAVİRÜS nedeniyle yurt dışında sadece 5 noktaya uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) yolcu uçaklarıyla kargo taşımacılığı gerçekleştiriyor. Bu planlama ile kargo taşımacılığında toplamda 5 bin ton kapasite artırıldı.

Virüs salgını nedeniyle hem tedarik zincirinde oluşabilecek aksamaların önüne geçebilmek hem de hayati önem taşıyan sağlık taşımalarını gerçekleştirmek için büyük çaba harcayan dünyanın en büyük 6'ncı kargo kapasitesine sahip olan Turkish Cargo, 25 adet yüksek kapasiteli kargo uçağıyla gerçekleştirdiği seferlere ilave olarak Türk Hava Yolları'nın yolcu uçakları ile de kargo taşıması gerçekleştirmeye başladı. Yolcu uçağı ile gerçekleşen kargo taşımalarının ilkini, 20 Mart tarihinde B777 tipi yolcu uçağıyla İstanbul- Kiev rotasında icra eden kargo şirketi, Bükreş ,Tel Aviv, Amsterdam, Londra, Paris, Amman, Beyrut ve Dubai noktalarında da kargo taşıması planlayarak toplam 5 bin ton ilave kapasite oluşturdu.

HIZLI TANI KİTLERİ THY TAŞIDI