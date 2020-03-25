THY, yolcu uçaklarıyla kargo taşımacılığı gerçekleştiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY, yolcu uçaklarıyla kargo taşımacılığı gerçekleştiriyor - Son Dakika

THY, yolcu uçaklarıyla kargo taşımacılığı gerçekleştiriyor

6 saat önce

KORONAVİRÜS nedeniyle yurt dışında sadece 5 noktaya uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) yolcu uçaklarıyla kargo taşımacılığı gerçekleştiriyor.

THY, yolcu uçaklarıyla kargo taşımacılığı gerçekleştiriyor, System.String[]

KORONAVİRÜS nedeniyle yurt dışında sadece 5 noktaya uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) yolcu uçaklarıyla kargo taşımacılığı gerçekleştiriyor. Bu planlama ile kargo taşımacılığında toplamda 5 bin ton kapasite artırıldı.

Virüs salgını nedeniyle hem tedarik zincirinde oluşabilecek aksamaların önüne geçebilmek hem de hayati önem taşıyan sağlık taşımalarını gerçekleştirmek için büyük çaba harcayan dünyanın en büyük 6'ncı kargo kapasitesine sahip olan Turkish Cargo, 25 adet yüksek kapasiteli kargo uçağıyla gerçekleştirdiği seferlere ilave olarak Türk Hava Yolları'nın yolcu uçakları ile de kargo taşıması gerçekleştirmeye başladı. Yolcu uçağı ile gerçekleşen kargo taşımalarının ilkini, 20 Mart tarihinde B777 tipi yolcu uçağıyla İstanbul- Kiev rotasında icra eden kargo şirketi, Bükreş ,Tel Aviv, Amsterdam, Londra, Paris, Amman, Beyrut ve Dubai noktalarında da kargo taşıması planlayarak toplam 5 bin ton ilave kapasite oluşturdu.

HIZLI TANI KİTLERİ THY TAŞIDI

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bu zorlu süreçte Turkish Cargo ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi ekipmanların öncelikle tüm dünyadan Türkiye'ye, Türkiye'den de ihtiyaç duyulan ülkelere ulaştırılmasında köprü vazifesi görmeye devam ederek bu kapsamda Çin'den temin edilen ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitlerini Türkiye'ye ulaştırmaya başladı. Bu kritik süreçte 167 adet ilave kargo seferiyle, Türkiye çıkışlı ve varışlı toplamda 14 bin 500 tonluk ek kapasite oluşturan global kargo taşıyıcısı ilave kapasite sunma noktasındaki kararlılığını koruyarak, tedarik zincirinin devamlılığına katkılarını sürdürmesinin yanında bayrak taşıyıcı havayolu olarak zorlu günlerde de milletimizin yanında yer alarak, görevini icra etmeye devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.


Türk Hava Yolları, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:20 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi         
17:20
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat         
17:06
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi         
17:00
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor         
16:57
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
16:54
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak         
16:52
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım         
16:42
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak         
16:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 17:57:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: THY, yolcu uçaklarıyla kargo taşımacılığı gerçekleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]