Tıbbi cihaz ve malzeme üreticileri Kovid-19'la mücadeleye hazır - Son Dakika
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Tıbbi cihaz ve malzeme üreticileri Kovid-19'la mücadeleye hazır

6 saat önce

Medikal sektörü temsilcileri maske ve tulumun yanı sıra ventilatör (solunum cihazı) gibi tıbbi cihazların üretimi konusunda ülkenin kapasitesinin yeterli olduğunu ve bu konuda panik yapılmaması gerektiğini belirtti.

Tıbbi cihaz ve malzeme üreticileri Kovid-19'la mücadeleye hazır, System.String[]

Medikal sektörü temsilcileri maske ve tulumun yanı sıra ventilatör (solunum cihazı) gibi tıbbi cihazların üretimi konusunda ülkenin kapasitesinin yeterli olduğunu ve bu konuda panik yapılmaması gerektiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel bir boyuta ulaşması, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de tıbbi korunma malzemeleri ve ventilatör miktarının yeterli olup olmadığı ile ilgili tartışmaları beraberinde getirdi.

Bu ürünlerin miktarının Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmadığı, özellikle solunum cihazı konusunda yerli üretici bulunmadığına yönelik kimi değerlendirmelere karşın, medikal sektörü temsilcileri üretim kapasitesinin yeterli olduğu ve bu nedenle panik yapılmaması gerektiğini belirtiyorlar.

"Tedarik sorunu yok, elimizden geleni yaparız"

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıbbi cihaz ve koruyucu malzeme üretimi konusunda ülkede hiçbir sıkıntı olmadığını söyledi.

Sektör olarak salgınla mücadelede göreve hazır olduklarını dile getiren Demir, "Firmalarımıza ihtiyaç duyulan ürünlerle ilgili miktarın bildirilmesi yeterli olacaktır. Sektörümüz sürece katkı verebilmek için 7 gün 24 saat çalışıyor. Koruyucu malzeme, tıbbi cihaz ile ilgili tedarik sorunu yoktur. Tedarik yöntemiyle ilgili sıkıntılar giderildiği takdirde elimizden geleni yapmaya hazırız. Panik yapacak bir durum yok." dedi.

"Stokçuluk yapanlarla mücadelede devletin yanındayız"

Sağlık Bakanlığının salgının ilk günlerinden itibaren aldığı tedbirler sayesinde virüsün ülkeye girişinin olabildiğince geciktirildiğini dile getiren Demir, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığımız ve ekibiyle sağlık çalışanlarımız bu sürecin öncü kuvvetleri, ilaç ve tıbbi cihaz sektörü de sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi açısından önemli unsurlarıdır. Tıbbi cihaz sektörü olarak ilk günden bu yana sürece pozitif katkı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Maske üreticilerimizin bir kısmı, duruşlarını bozmayarak, ürün güvenliğine uyarak, doğru fiyattan ürün satmaya devam etti. Maalesef maske ile ilgili bazı firmalar, stokçuluk yaparak ve ürünleri fahiş fiyattan satarak sürece olumsuz katkı yapmışlardır. Bu firmaların birçoğunun sektörümüzle hiçbir alakası yoktur. Bunların kayıtları devletimizde mevcut olup onları lanetliyoruz. Bu firmalarla mücadelede devletimizin yanındayız."

Maske, tulum, koruyucu gözlük, eldiven gibi ürünlerin teminiyle ilgili firmaların, Sağlık Bakanlığıyla anlaşma yaparak ülke ihtiyacını karşıladıklarını ve malzeme tedariki konusunda panik yapılmaması gerektiğini ifade ettiklerini aktaran Demir, solunum cihazı ve benzeri yoğun bakım cihazları konusunda üretim alt yapısına sahip şirketlerin ihtiyacı karşılayacağını da kaydetti.

Demir, ürünlerin tedarik edilmesinin sekteye uğramaması için, iş sağlığı ve güvenliğine de dikkat ederek, yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurguladı.

"Ventilatör kapasitesi çalışmalarında olumlu gelişmeler var"

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Dağçınar da Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra solunum cihazı ve hasta başı monitör alanında yerli imkanlarla üretim yapan firmalar ile savunma sanayisinin ileri gelen şirketlerinin temsilcileriyle telekonferans yöntemiyle toplantı yaptıklarını bildirdi.

Kovid-19'in tedavisine ilişkin tıbbi cihaz tedariki konusunda yürütülen bir çalışma bulunduğunu dile getiren Dağçınar, şunları kaydetti:


"Şu anda zaten ülkede yoğun bakım ventilatörü, oksijen konsantratörü, hasta başı monitörleri üretiliyor. Salgınla mücadele kapsamında oluşturulan koordinasyon kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonu, Türkiye'deki medikal cihaz üreticileri ve büyük firmalarımızın desteğiyle ventilatör kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda çok olumlu gelişmeler var."

Metin Demir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:04 Kaynak: AA

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