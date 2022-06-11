Ticaret Bakanı Muş, Cenevre'de Dünya Ticaret Örgütü 12. Bakanlar Konferansı'na katılacak - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Muş, Cenevre'de Dünya Ticaret Örgütü 12. Bakanlar Konferansı'na katılacak

11.06.2022 08:54
Ticaret Bakanı Muş, Cenevre'de Dünya Ticaret Örgütü 12. Bakanlar Konferansı'na katılacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 12-15 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilecek Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 12'nci Bakanlar Konferansı'na katılım sağlayacak.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 12-15 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilecek Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 12'nci Bakanlar Konferansı'na katılım sağlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Muş, söz konusu konferans çerçevesinde, heyet başkanlarının konuşmalarını gerçekleştirecekleri "Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Karşılaştığı Zorluklar Oturumu"nun yanı sıra tarım konusunda benzer müzakere pozisyonlarına sahip ülkelerden oluşan, Türkiye'nin de üyesi olduğu G-33 Grubu'nun Bakanlar Toplantısı'na iştirak edecek.

Toplantı, DTÖ üyesi ülkelerin bakanları tarafından örgütün Kovid-19 salgını ve etkileriyle mücadeledeki rolü, tarım, gıda krizi, balıkçılık sübvansiyonları ile örgütün reformu konuları ele alınacak. Bakan Muş, bu konferans kapsamında farklı ülkelerden mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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Kaynak: AA

Mehmet Muş, İsviçre, Cenevre, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Muş, Cenevre'de Dünya Ticaret Örgütü 12. Bakanlar Konferansı'na katılacak - Son Dakika

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