Üye Girişi
Ticaret Bakanı Muş, Türkmenistan'ı ziyaret edecek - Son Dakika

Ticaret Bakanı Muş, Türkmenistan'ı ziyaret edecek

22.02.2022 10:07
Ticaret Bakanı Muş, Türkmenistan'ı ziyaret edecek

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ticari ve ekonomik ilişkileri ele almak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ı ziyaret edecek.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ticari ve ekonomik ilişkileri ele almak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ı ziyaret edecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat'ta gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında Bakan Muş, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile bir araya gelecek.

Muş ayrıca, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Berdimuhamedov, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Çarı Gılıçov, Ulaştırma ve İletişim Ajansı Başkanı Memmethan Çakıyev ile ikili görüşmeler yapacak.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yılında gerçekleştirilecek ziyarette, Türkiye-Türkmenistan ticari ve ekonomik ilişkilerinin yanı sıra yatırım ve müteahhitlik konuları da değerlendirilecek.

İki ülkenin ticaret hacmi 1,7 milyar dolar

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacmi, 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 53 artışla 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde Türkiye'nin Türkmenistan'a ihracatı 985 milyon dolar iken söz konusu ülkeden ithalatı 711 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin Türkmenistan'daki yatırımları 434 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Türkmenistan'dan Türkiye'ye gelen yatırımlar ise 1 milyon dolara ulaştı.

Türk müteahhitleri tarafından bugüne kadar Türkmenistan'da 50 milyar dolar değerinde 1061 proje üstlenildi.

YORUMLAR
500
Ticaret Bakanı Muş, Türkmenistan'ı ziyaret edecek Ticaret Bakanı Muş, Türkmenistan'ı ziyaret edecek Hitit, havacılık sektöründe yeni pazarlarda büyümeyi hedefliyor Hitit, havacılık sektöründe yeni pazarlarda büyümeyi hedefliyor Araştırma: Çalışan bağlılığı yaratamamanın bedeli 500 milyar dolar Araştırma: Çalışan bağlılığı yaratamamanın bedeli 500 milyar dolar

Türkmenistan, Türkiye, dolar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Muş, Türkmenistan'ı ziyaret edecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:12 Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Alparslan, kendisine atılan iftiradan nasıl kurtuldu?
10:05 Bu apartman günlerdir korkudan uyuyamıyor! Komşuları paspas ve su sayaçlarını ateşe veriyor, duvarlara "Hepiniz öleceksiniz" yazıyor
10:02 Akkuyu Santrali'ne işçi taşıyan servis şarampole yuvarlandı: 40 işçi yaralandı
10:01 Kalp Yarası son bölümde neler oldu? Hande'nin intikamı alevlenir
09:57 Çocuğa taciz iddiasıyla muhtarlıktan atılmıştı! 5 aydır kayıptı! Eski muhtarın cesedi gömülü halde bulundu
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Ucuz krediye başvurular başladı!
09:45 Takım Arkadaşı Hikmet'e saldıran Yasin yarışmadan diskalifiye mi edilecek? Acun Ilıcalı'nın kararı merakla bekleniyor
09:42 Vahşi doğasına aykırı davranamazdı! Kurt bir türlü kafese girmedi
09:35 Pencerede öpüşen kız arkadaşlar komşusuna yakalandı! Soluğu mahkemede aldılar
09:24 Horozun çıkardığı sesi duyanlar kulaklarına inanamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 10:17:50. #1.12#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Muş, Türkmenistan'ı ziyaret edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement