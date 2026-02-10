Ticaret Bakanı Bolat Türkmenistan'da Fuar Açtı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Dünya

Ticaret Bakanı Bolat Türkmenistan'da Fuar Açtı

Ticaret Bakanı Bolat Türkmenistan\'da Fuar Açtı
10.02.2026 13:39
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkmenistan'ın Aşkabat şehrinde düzenlenen 12. Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışına katıldı. Bakan, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlenmesi ve ticaret hacminin arttırılması hedeflerini vurguladı. 2025 yılında ticaret hacminin 2,2 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini belirten Bolat, 5 milyar dolarlık hedefe en kısa sürede ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkmenistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışına katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, başkent Aşkabat'ta bu yıl 12'ncisi düzenlenen Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışına katıldı. Bakan Bolat, fuara ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Türkmenistan'a gerçekleştirdiğimiz resmi ziyaret kapsamında, bu sene 12'ncisi düzenlenmekte olan Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın resmi açılışını, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Nökergulı Ataguliyev ile gerçekleştirdik. Türkmenistan ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz; karşılıklı iş birliğinin güçlenerek devam etmesi ve farklı sektörlerde ortak projelerin önünün açılmasıyla birlikte daha dinamik ve çok boyutlu bir nitelik kazanmış durumdadır. Bu kapsamda, küresel koşullardaki olumsuz gelişmelere rağmen 2025 yılında ticaret hacmimizin 2,2 milyar dolar seviyesine ulaşmasından memnuniyet duyuyoruz. İkili ticaretimizdeki başlıca hedefimiz; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdimuhamedov tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine en kısa sürede ulaşmaktır. Türk firma ve ihracatçı birliklerimizden oluşan 87 stant ile 1.396 metrekare alanda katılım gösterdiğimiz fuarı da ziyaret ederek; bu güçlü katılımın ülkelerimiz arasındaki ilişkileri pekiştireceğine, karşılıklı fayda ilkesi doğrultusunda ikili ticaretimizi ileri seviyelere taşıyacağına inanıyoruz."

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ticaret Bakanı Bolat Türkmenistan'da Fuar Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Bolat Türkmenistan'da Fuar Açtı - Son Dakika
