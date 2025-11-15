Ticaret Bakanlığı'ndan Şikayet Üzerine İnceleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan Şikayet Üzerine İnceleme

Ticaret Bakanlığı\'ndan Şikayet Üzerine İnceleme
15.11.2025 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, şikayetler sonrası bir yenilenmiş ürün firması hakkında denetim süreci başlattı.

Ticaret Bakanlığı, "Yenileme Yetki Belgesi" sahibi bir firma hakkında, tüketicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine inceleme ve denetim süreci başlattı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yenilenmiş cep telefonu ve elektronik ürün ticareti alanında faaliyet gösteren bir firma hakkında Cumhurbaşkanlığı İletim Merkezi (CİMER) ve e-Devlet üzerinden çok sayıda başvuru yapıldığı açıklandı.

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET BAKANLIĞA ULAŞTI

Yapılan şikayet başvurularında, kullanılmış ürünlerin değerleme ve ödeme işlemlerinin mevzuattaki sürelerde tamamlanmadığı, garanti kapsamındaki hakların kullandırılmadığı ve IMEI numarası klonlanmış, kayıp, kaçak veya çalıntı ürünlerin satıldığı iddiaları yer aldı. Ayrıca, yenileme sırasında yapılan parça değişikliklerinin sertifikaya işlenmediği, sertifikasız satış yapıldığı ve ilanlarda yer alan vaatlere aykırı hareket edildiği yönünde şikayetler de Bakanlığa ulaştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bakanlığa bağlı birimler tarafından, söz konusu firma hakkında yürütülen denetim süreci devam ettiği belirtilirken, Söz konusu şirketin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 57/A maddesi uyarınca "Yenileme Yetki Belgesi" sahibi olarak, "yenilenmiş ürün" ticareti alanında yetkili yenileme merkezi olarak faaliyette bulunduğu açıklandı.

Bakanlığın açıklamasında, "Tüketicilerimizin haklarının korunması, piyasada güvenli ve şeffaf ticaret ortamının sürdürülmesi, yenilenmiş ürün sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin mevzuata uygun şekilde denetlenmesi hususlarında gerekli tüm adımlar kararlılıkla atılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, vatandaşları yenilenmiş ürün alırken "Yenileme Yetki Belgesi" bulunan firmaları tercih etmeleri konusunda uyardı. Tüketicilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaları durumunda ise Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na veya CİMER'e başvurmaları gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Cep Telefonu, Teknoloji, İnceleme, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan Şikayet Üzerine İnceleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek“ diyen şehit babasının istediği oldu "Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Acun Ilıcalı’dan TV8 kararı Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
Arkadan çarptığı tırın altında kaldı Arkadan çarptığı tırın altında kaldı
Görüntü Türkiye’den Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü
Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha
Karayipler’de savaşın ayak sesleri ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti Karayipler'de savaşın ayak sesleri! ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti

00:29
Şanlıurfa’da Çırak Çocuğa Şok Saldırı
Şanlıurfa'da Çırak Çocuğa Şok Saldırı
23:17
Maltepe’de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada
21:50
Bekle bizi Dünya Kupası A Milli Takımımız, play-off oynamayı garantiledi
Bekle bizi Dünya Kupası! A Milli Takımımız, play-off oynamayı garantiledi
21:37
İstanbul’da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti
21:36
Ege Denizi’nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
21:26
Muş’ta 15 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor
Muş'ta 15 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2025 00:31:59. #7.11#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı'ndan Şikayet Üzerine İnceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.