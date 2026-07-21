Ticaret Bakanlığı reyon ve kasa arasındaki fiyat farkını affetmedi - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı reyon ve kasa arasındaki fiyat farkını affetmedi

Ticaret Bakanlığı reyon ve kasa arasındaki fiyat farkını affetmedi
21.07.2026 00:31
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Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir "fiyat farklılığı" şikayetini ihbar kabul ederek İstanbul’daki bir zincir market şubesinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde kasa ve reyon fiyatları uyumsuz olan ve etiket bulundurmayan ürünler tespit edilerek işletmeye idari para cezası uygulandı.

Sosyal medyada paylaşılan bir müşteri şikayetinin ardından harekete geçen Ticaret Bakanlığı ekipleri, İstanbul'daki bir zincir markette denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde kasa ve reyon fiyatı farklı olan ve etiketsiz satılan ürünler tespit edilerek markete idari para cezası uygulandı.

MÜŞTERİ SOSYAL MEDYADAN ŞİKAYET ETTİ

Olay, bir tüketicinin satın almak istediği ürünün reyondaki fiyatı ile kasadaki fiyatının farklı olduğunu fark etmesiyle başladı. Durumu mağaza çalışanlarına bildiren vatandaş, ürünü mevzuat gereği reyon etiketindeki fiyattan satın almak istedi. Ancak mağaza görevlilerinin kendisine "Etiketleri değiştireceğiz, kasa fiyatı geçerli. İstediğiniz yere şikayet edebilirsiniz" şeklinde yanıt verdiğini iddia eden müşteri, yaşadığı mağduriyeti sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulundu.

DENETİMDE KASA VE REYON FİYATLARI FARKLI ÇIKTI

Gelen ihbar üzerine İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri söz konusu zincir market şubesinde denetim gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı ayrıntılı incelemelerde:

4 üründe kasa fiyatı ile reyon fiyatının birbiriyle uyuşmadığı,

5 üründe ise fiyat etiketinin hiç bulunmadığı tespit edildi.

Mevzuata aykırı bulunan bu uygulamalar nedeniyle işletmeye idari para cezası kesildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMİYORUZ

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin haklarının ihlal edilmesine, etikette görülen fiyat ile kasada tahsil edilen fiyatın farklı olmasına asla müsamaha göstermiyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen her ihbar ve şikâyeti titizlikle değerlendiriyor, gerekli denetimleri gecikmeksizin gerçekleştiriyor ve mevzuata aykırı uygulamalar karşısında gerekli idari işlemleri kararlılıkla uyguluyoruz.

Tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerini korumaya yönelik denetimlerimizi sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

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Son Dakika Ticaret Bakanlığı Ticaret Bakanlığı reyon ve kasa arasındaki fiyat farkını affetmedi - Son Dakika

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