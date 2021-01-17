Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığından, tekstil eğitimine destek

TİCARET Bakanlığı, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği ile birlikte, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün yaklaşık 20 yıl önce kurulan bilgisayar atölyesini yeniledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın talimatıyla, eğitim altyapısına verilen destekler çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı ve İTKİB Genel Sekreterliği tarafından Türkiye'nin moda ve sanat alanında en köklü üniversitelerinden biri olan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün yaklaşık 20 yıl önce kurulan bilgisayar atölyesindeki bilgisayarlar ile yazılım yenilendi. Destek kapsamında, 14 adet masaüstü bilgisayar, 9 adet laptop, 6 adet çizim tableti ve 3 adet taşınabilir disk alımı gerçekleştirilerek ekipmanlar yenilendi. Öte yandan İTKİB Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren muhtelif birliklerce toplam 200 bin lira kaynak aktarımı sağlandı.