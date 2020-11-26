Bakan Pekcan: Önümüzdeki dönemde daha fazla yabancı yatırımcı çekilmesi öncelik olacak - Son Dakika

Bakan Pekcan: Önümüzdeki dönemde daha fazla yabancı yatırımcı çekilmesi öncelik olacak

26.11.2020 10:11
Bakan Pekcan: Önümüzdeki dönemde daha fazla yabancı yatırımcı çekilmesi öncelik olacak, System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, önümüzdeki dönemde Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırım çekilmesinin önemli bir öncelik olmaya devam edeceğini, bu kapsamda sivil toplum kuruluşların somut görüş ve önerileri doğrultusunda istişare halinde yapılacak çalışmalara önem verdiklerini söyledi.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, önümüzdeki dönemde Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırım çekilmesinin önemli bir öncelik olmaya devam edeceğini, bu kapsamda sivil toplum kuruluşların somut görüş ve önerileri doğrultusunda istişare halinde yapılacak çalışmalara önem verdiklerini söyledi.

Ticaret Bakanlığı'nın 18'inci İstişare Toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında, videokonferans yönetimiyle gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol katıldı. Toplantıda yatırım ortamının iyileştirilmesi ve Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekilebilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. Toplantıda konuşan Bakan Pekcan, önümüzdeki dönemde Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekilmesinin önemli bir öncelik olmaya devam edeceğini vurgulayarak, bu kapsamda sivil toplum kuruluşların somut görüş ve önerileri doğrultusunda istişare halinde yapılacak çalışmalara önem verdiklerini söyledi.


Bakan Pekcan: Önümüzdeki dönemde daha fazla yabancı yatırımcı çekilmesi öncelik olacak
Bakan Pekcan: Önümüzdeki dönemde daha fazla yabancı yatırımcı çekilmesi öncelik olacak
Bakan Pekcan: Önümüzdeki dönemde daha fazla yabancı yatırımcı çekilmesi öncelik olacak
Bakan Pekcan: Önümüzdeki dönemde daha fazla yabancı yatırımcı çekilmesi öncelik olacak

Ruhsar Pekcan, Türkiye, Ticaret, Tisk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: Önümüzdeki dönemde daha fazla yabancı yatırımcı çekilmesi öncelik olacak - Son Dakika Ekonomi


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