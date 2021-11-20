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Patenci çocuklar polisi görünce hayatlarının şokunu yaşadı - Son Dakika

Patenci çocuklar polisi görünce hayatlarının şokunu yaşadı

20.11.2021 10:44

Patenci çocuklar polisi görünce hayatlarının şokunu yaşadı -Patencilerin ölümüne yolculuğu durmak bilmiyor -Ölümüne yolculuk araç kamerasına anbean yansıdı Antalya'da geçtiğimiz günlerde seyir halindeki otomobillerin arkasından tutunarak trafiği tehlikeye düşüren bir grup patenci genç,...

Patenci çocuklar polisi görünce hayatlarının şokunu yaşadı

-Patencilerin ölümüne yolculuğu durmak bilmiyor

-Ölümüne yolculuk araç kamerasına anbean yansıdı

ANTALYA - Antalya'da geçtiğimiz günlerde seyir halindeki otomobillerin arkasından tutunarak trafiği tehlikeye düşüren bir grup patenci genç, yine canlarını hiçe sayarak adeta ölümle dans etti. Bu sefer polisi de peşine takan patencilerin ölümle dansı araç kamerasına da yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı Meltem Katlı Kavşağında akşam saatlerinde 6 kişiden oluşan patenci grup seyir halindeki ticari aracın arkasından tutunup ölümüne yolculuk etti. İçlerinden birinin dengesini kaybederek yoldan geçen diğer araçların altında kalmaları an meselesiyken tutundukları otomobilin sürücüsünün ise dörtlü ikaz lambalarını yakarak yoluna hız kesmeden devam etmesi tehlikeyi artırdı. Bölgede bulunan ve durumu gören polis otosu patencilerin tutundukları ticari aracın ve patencilerin peşine düştü. Polisi peşine takan patenciler polisin sirenli ikazını duyunca aracı bırakıp adeta çil yavrusu gibi dağıldı. Polis, araç sahibini uyarırken tehlikeli yolculuk ise seyir halinde olan bir otomobilin araç kamerasına an be an yansıdı.

Patenci çocuklar polisi görünce hayatlarının şokunu yaşadı
Patenci çocuklar polisi görünce hayatlarının şokunu yaşadı
Patenci çocuklar polisi görünce hayatlarının şokunu yaşadı
Patenci çocuklar polisi görünce hayatlarının şokunu yaşadı
Patenci çocuklar polisi görünce hayatlarının şokunu yaşadı
Patenci çocuklar polisi görünce hayatlarının şokunu yaşadı
Patenci çocuklar polisi görünce hayatlarının şokunu yaşadı
Patenci çocuklar polisi görünce hayatlarının şokunu yaşadı
Patenci çocuklar polisi görünce hayatlarının şokunu yaşadı
Patenci çocuklar polisi görünce hayatlarının şokunu yaşadı
Patenci çocuklar polisi görünce hayatlarının şokunu yaşadı
Patenci çocuklar polisi görünce hayatlarının şokunu yaşadı

Dumlupınar, Muratpaşa, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Patenci çocuklar polisi görünce hayatlarının şokunu yaşadı - Son Dakika


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