Ticari taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Ticari taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı

18.05.2022 13:46
Ticari taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı

Antalya'da ticari taksi ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosikleti kullanan yabancı uyruklu genç yaralandı.

Antalya'da ticari taksi ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosikleti kullanan yabancı uyruklu genç yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7512 Sokaktan gelip 7511 Sokaka gitmekte olan yabancı uyruklu Muhammed El Abid'in kullandığı 07 MB 7860 plakalı motosiklet ile, 7516 Sokak'ta seyir halindeki Yalçın Özdemir'in kullandığı 07 J 0643 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı. Kazada, yere savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammed El Abid, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Ticari taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı
Ticari taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı
Ticari taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Çamura saplanan araçtaki alkollü şahıslar polise zor anlar yaşattı Çamura saplanan araçtaki alkollü şahıslar polise zor anlar yaşattı Park ederken çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı Park ederken çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Yalçın Özdemir, Manavgat, Antalya, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ticari taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
15:48 Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:04:23. #1.11#
SON DAKİKA: Ticari taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement