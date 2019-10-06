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Tiflis'te şehir festivalinde renkli görüntüler

10 dakika önce

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te her yıl geleneksel olarak düzenlenen şehir festivaline bu yıl da binlerce kişi katıldı.

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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te her yıl geleneksel olarak düzenlenen şehir festivaline bu yıl da binlerce kişi katıldı.


Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 5-6 Ekim'de gerçekleştirilen şehir festivali "Tbilisoba" büyük ilgi gördü. Sabah erken saatlerde başlayan geleneksel şehir festivali kapsamında, çeşitli etkinlikler düzenlendi. Dün başlayan festivalde konserlerin ve müzikal performansların yanı sıra, yemek, şeker ve çiçek etkinlikleri, kostümlü yürüyüşler, spor ve dans aktiviteleri yapıldı, Orbeliani Meydanı'nda pazar kuruldu.


Dünyanın dört bir yanından gelen turistler de festival etkinliklerine katıldı. Festivale katılan Japon turist yaptığı açıklamada, "Belki de en çok sevdiğim barbekü oldu. Denedim, çok iyiydi" dedi. Alman bir turist ise festivaldeki atmosferi çok sevdiğini ifade ederek, "Gürcistan'a dün geldik ve bugün buraya geldik. Bu bizim için harika" diye konuştu.


İlk olarak Ekim 1979'da gerçekleştirilen festival kısa sürede ülkenin en renkli festivallerinden biri oldu.


Şehir merkezinde düzenlenen etkinliklere Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze ve Tiflis Belediye Başkanı Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze de katıldı. Gürcistan Başbakanı Gakharia yaptığı açıklamada, "Geleneksel bir şehir olan Tiflis'in Avrupa'ya daha çok benzediğini görmek hoş değil. Bu eski ilçelerde yürüdüğünüz zaman Tiflis'in hızla Avrupa'ya doğru taşındığını görüyorsunuz ancak geleneklerini hala koruyor" dedi. - TİFLİS

Gürcistan, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:34 Kaynak: İHA
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