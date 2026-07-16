TİGAD’dan Türkiye Gazeteciler Birliği için tarihi adım - Son Dakika
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TİGAD’dan Türkiye Gazeteciler Birliği için tarihi adım

TİGAD’dan Türkiye Gazeteciler Birliği için tarihi adım
16.07.2026 16:47
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Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçgel, gazetecilik mesleğinin daha güçlü bir yapıya kavuşması amacıyla “Türkiye Gazeteciler Birliği”nin özel bir yasayla kurulmasına yönelik çalışma başlattıklarını açıkladı. Geçgel, tüm basın üst kuruluşlarına sürece destek verme çağrısında bulundu.

Gazetecilik mesleğinin değişen medya düzeni ve dijital dönüşüm karşısında yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu belirten Okan Geçgel, hazırlanacak özel yasa ile kurulması hedeflenen Türkiye Gazeteciler Birliği’nin, mesleğin ortak temsil gücünü artıracağını ifade etti.

Geçgel, gazetecilerin hak ve menfaatlerini daha etkin şekilde koruyacak, meslek ilkelerini güçlendirecek ve etik değerleri esas alacak bir yapının oluşturulmasının önemine dikkat çekerek, “Amacımız; yerel, ulusal ve dijital medyada görev yapan tüm gazetecileri kapsayan, mesleğin saygınlığını artıracak ve gazetecilerin ortak sesi olacak güçlü bir meslek kuruluşunu hayata geçirmektir.” dedi.

TİGAD’dan Türkiye Gazeteciler Birliği için tarihi adım

Kurulması planlanan Türkiye Gazeteciler Birliği’nin; gazetecilerin özlük haklarının geliştirilmesi, mesleki standartların yükseltilmesi, etik ilkelerin korunması, eğitim faaliyetlerinin artırılması ve basın kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gibi birçok alanda önemli katkılar sunmasının hedeflendiğini belirten Geçgel, çalışmanın hiçbir kurum veya kuruluşun alternatifi olmadığını, aksine tüm meslek örgütlerini kapsayan ortak bir vizyonun ürünü olduğunu vurguladı.

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, sürecin istişare ve ortak akıl anlayışıyla yürütüleceğini ifade ederek, Türkiye genelinde faaliyet gösteren gazeteciler cemiyetleri, basın federasyonları, internet gazeteciliği dernekleri, sendikalar ve tüm basın üst kuruluşlarına çağrıda bulundu.

Geçgel, “Gazetecilik mesleğinin geleceğini ilgilendiren bu önemli çalışmanın başarıya ulaşması için tüm meslek kuruluşlarımızın görüş, öneri ve desteklerini bekliyoruz. Güçlü bir mesleki birliktelikle, gazetecilik mesleğinin geleceğine yön verecek tarihi bir adım atmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Okan Geçgel, Gazeteler, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Gazete TİGAD’dan Türkiye Gazeteciler Birliği için tarihi adım - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİGAD’dan Türkiye Gazeteciler Birliği için tarihi adım - Son Dakika
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