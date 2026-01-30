Tigray'daki Çatışmalar Alarm Verdi - Son Dakika
Tigray'daki Çatışmalar Alarm Verdi

30.01.2026 16:46
Afrika Birliği, Tigray'daki çatışmalar nedeniyle endişelerini dile getirerek diyalog çağrısı yaptı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Etiyopya'nın Tigray bölgesinin bazı kesimlerinde yaşanan çatışmalara ilişkin endişe duyduklarını bildirdi.

Afrika Birliği Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Yusuf'un, Tigray'da 29 Ocak'ta ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında başlayan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Yusuf, bölgede son dönemde yaşanan gelişmelerden derin kaygı duyduklarını belirterek, Etiyopya hükümeti ile TPLF arasında 2 Kasım 2022'de Güney Afrika'nın Pretorya kentinde, Afrika Birliği öncülüğünde imzalanan Pretoria Anlaşması ile elde edilen kazanımların korunmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Tüm tarafları güven ortamını zedeleyebilecek adımlardan kaçınmaya çağıran Yusuf, çözüme kavuşturulamayan tüm meselelerin, anlaşmanın ruhuna ve yükümlülüklerine tam bağlılıkla, yapıcı diyalog yoluyla ele alınması gerektiğini ifade etti.

Yusuf, Afrika Birliğinin anlaşmanın tam ve etkili uygulanmasına yönelik kararlılığını sürdürdüğünü belirterek, barış ve uzlaşı sürecinde taraflara verilen desteğin devam edeceğini kaydetti.

Etiyopya ordusu ile TPLF arasında 2020-2022 yıllarında çatışmalar yaşanmıştı.

Afrika Birliği öncülüğünde, 2 Kasım 2022'de imzalanan Pretoria Anlaşması'nın ardından taraflar arasındaki çatışmalar büyük ölçüde sona ermişti. Ancak 2024'ten bu yana dönem dönem çatışmalar yaşanıyordu.

Tigray bölgesine bağlı Tsemlet civarında ordu ile Tigray unsurları arasında dün şiddetli çatışmalar çıkmıştı.

Etiyopya'nın ulusal hava yolu şirketi Etiyopya Hava Yolları dün güvenlik gerekçesiyle Tigray bölgesine uçuşlarını askıya almıştı. Bu kararın, bölgede son günlerde yaşanan çatışmalarla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Güvenlik, Afrika, Güncel, Son Dakika

