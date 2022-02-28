TİHEK Başkanı Kılıç: Bir yılda 28 Şubat mağduru 11 kişi başvuruda bulundu - Son Dakika

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, 21 Ocak 2021'den bugüne kadar 28 Şubat mağduru 11 kişinin kendilerine başvuruda bulunduğunu söyledi.

TİHEK Başkanı Kılıç, düzenlediği basın toplantısında hazırladıkları 28 Şubat Raporu'nu açıkladı. Kılıç, 'post-modern' darbe olarak nitelendirilen 28 Şubat sonrasında farklı alanlarda hak ihlallerine maruz kalan kişilerin yaptıkları başvurular sonucunda bir rapor hazırladıklarını belirterek, "21 Ocak 2021'de kurulumuza 28 Şubat sürecinde yaşamış oldukları mağduriyetler başta olmak üzere birçok hak alanını ihlal edici, idari ve kamusal tasarruflar söz konusuydu. Bunun üzerine kişisel olarak ilgili kamu görevlerinden ihraç edilenler, sürgüne gönderilenler, görevlerine son verilenlerin yapmış olduğu başvurular olmak üzere 11 başvuru vardı. Bu 11 başvuru üzerine kurulumuzun vermiş olduğu karar doğrultusunda bireysel inceleme kararı tarafımızdan verilmişti. 9 Mart 2021'de verilen 149 sayılı kurul kararı üzerine bu raporu hazırladık. Bu raporun hazırlanmasında özellikle bu başvurularda dile getirilen ilgili kurumlardan bilgi ve belge talep ettik. Ama ne yazık ki şöyle bir tabloyla karşılaştık; belgeler bilinçli bir şekilde imha edilmiş ya da arşivlerden çıkarılmış. Ama başta Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklardan bu bilgi ve belgeleri talep ettik. Süreç içerisinde bu başvurulara ilave başvurular da geldi" dedi. (DHA)