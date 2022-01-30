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TİHEK'in bekar erkeğe ev kiralamayan ev sahibine "uyarı" cezası vermesi - Son Dakika

TİHEK'in bekar erkeğe ev kiralamayan ev sahibine "uyarı" cezası vermesi

30.01.2022 12:39
TİHEK'in bekar erkeğe ev kiralamayan ev sahibine "uyarı" cezası vermesi

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi Göktürk Çalışkan, kendisine ev kiralamayan ev sahibi için Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna yaptığı başvurunun olumlu sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi Göktürk Çalışkan, kendisine ev kiralamayan ev sahibi için Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna yaptığı başvurunun olumlu sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bekar ve erkek olduğu için ev kiralanmayan üniversite öğrencisi Çalışkan'ın yaptığı başvuruda, "medeni hal" ve "cinsiyet" temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmederek, ev sahibine uyarı cezası verdi.

Kararı AA muhabirine değerlendiren Çalışkan, kentte 2 yıl önce kiralık ev için birçok ev sahibiyle görüştüğünü söyledi.

Ev ararken söz konusu olaydaki ev sahibine de öğrenci ve bekar olduğunu, evde 2 kişi kalacaklarını söylediğini aktaran Çalışkan, "Bana öğrenciye, öğrencilikten öte erkeklere hiç ev vermeyeceğini, onca yıllık öğretmen olduğunu öğrenci, erkek psikolojisinden anladığını söyledi. Ben de şoka girerek hiçbir şey söyleyemedim, buz kesildim karşısında. Sonra telefonu kapatıp mesajlaşma uygulamalarından kendisinden şikayetçi olacağım yönünde bilgilendirme yazısı gönderdim. Bana geri dönüş yapmayınca da şikayetçi oldum." dedi.

Çalışkan, ev sahibinin kendisini telefonda terslemesi üzerine çok üzüldüğünü anlatarak, "Kendimi fazlasıyla kötü hissettim. TİHEK'in internet sitesine yazdım. Sonra bana bilgilendirme maili geldi. Bilgilendirme mailinde bana bahsettikleri maddeleri takip ederek şikayetimi oluşturdum, dilekçemi gönderdim." diye konuştu.

Olayın üzüntüsünü uzun süre üzerinden atamadığını vurgulayan Çalışkan, "Ayrımcılıkla karşılaştığımı hissettim. Ayrımcılığın cinsiyeti olmaz, kadınlara da erkeklere de olabilir. Herkes yaşayabilir bunu. Çok ezilmiş, gururumla oynanmış hissettim. Ev sahiplerine çağrım, eğer bir korkuları ya da şüpheleri varsa onlara da hak veriyorum. Kötü durumlar yaşanabilir. Kimlerin neler yaşayacağı belli olmuyor, bunları sözleşme maddeleriyle destekleyebilirler." ifadelerini kullandı.

Daha sonra kentte bir süre daha ev aradığını ve benzer durumlarla karşılaştığını anlatan Çalışkan, en sonunda bir ev kiralayabildiğini ifade etti.

TİHEK kararından

TİHEK'in 2 Aralık'ta medya kuruluşlarına yansıyan kararında, herkesin kanunlar önünde eşit olduğu ve Anayasa'nın 10'uncu maddesinde, "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir" hükmünün yer aldığı aktarıldı.

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nda ise herkesin hukuken tanınmış haklardan yararlanmada eşit olduğunun düzenlendiği belirtilen kararda, ayrımcılığın ise yasaklanmış olduğu ifade edildi.

Kararda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14'üncü maddesi çerçevesinde bir muameledeki farklılığın objektif ve makul bir haklılığa sahip olmaması ve meşru bir amaç izlememesi halinde bunun "ayrımcılık" anlamı taşıyacağı belirtildi.

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İnsan Hakları, Kırklareli, Eşitlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİHEK'in bekar erkeğe ev kiralamayan ev sahibine 'uyarı' cezası vermesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TİHEK'in bekar erkeğe ev kiralamayan ev sahibine "uyarı" cezası vermesi - Son Dakika
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