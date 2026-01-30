TİHEK Yönetmeliğinde Değişiklik - Son Dakika
TİHEK Yönetmeliğinde Değişiklik

30.01.2026 13:51
TİHEK yönetmeliği değişti; üyeler yemin edecek, bazı başvuru kuralları güncellendi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurul üyeleri, seçimlerinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yapılacak ilk toplantının başında, "Görevimi tam bir tarafsızlık, dürüstlük, hakkaniyet ve adalet anlayışı içinde yerine getireceğime, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim." şeklinde yemin edecek.

Kuruma yapılan başvurularda, taraflardan, yargı organlarınca başvurunun konusu ve taraflarıyla aynı olan bir uyuşmazlık hakkında verilen karar varsa, bunun örneğinin sunulması istenecek.

"Dava konusu olmuş başvuruların işleme alınmayacağı" ve "TİHEK'in inceleme ve araştırması devam ederken başvuru konusuyla ilgili dava açılması halinde kurumun inceleme ve araştırmasını sonlandıracağına" ilişkin hükümler ise yönetmelikten kaldırıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

