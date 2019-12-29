Tik hastalığı herkesi güldürüyor, onu üzüyor - Son Dakika
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Tik hastalığı herkesi güldürüyor, onu üzüyor

6 saat önce

Kayseri'de tik hastalığı bulunan Menderes Yargı'nın istemsiz hareketleri herkesi güldürürken, kendisini zor durumda bırakıyor.

Tik hastalığı herkesi güldürüyor, onu üzüyor, System.String[]

Kayseri'de tik hastalığı bulunan Menderes Yargı'nın istemsiz hareketleri herkesi güldürürken, kendisini zor durumda bırakıyor.


Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Menderes Yargı, mahallede 'Çiçeğim' lakabı ile tanınıyor. Tik hastalığı nedeniyle karşısındaki insan ne yaparsa aynısını yapan Yargı, "Bu hastalık küçüklüğümden beri var. Yıllardır tanıdığım herkes bu hastalığın farkında. Hayatımı zorlaştırıyor, sıkılıyorum, bazen üzülüyorum. Öpücük atarlarsa öpücük atıyorum, ne hareket yaparlarsa onu yapmak zorunda kalıyorum" dedi.


Yargı, "Bazen arkadaşlar takıldıkça neşe içinde günlerimiz geçiyor. Ara sıra ise bir bayanın yanında veya istemediğim hareketlere zorluyorlar. O zaman çok sıkılıyorum, zor durumda kalıyorum" diye konuştu.


Sindelhöyük Güvercin Severler Derneği'nde vakit geçiren Yargı'nın tanıdıklarından Ali Benli, "Menderes ağabeyimizi 4-5 yıldır tanıyoruz. Ufak tefek takılıyoruz kendisine. Kendisi de neşeleniyor, biz de neşeleniyoruz. Kimse ile sıkıntısı olmaz, sırf kendisini görebilmek için buraya gelip gidiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Sindelhöyük, Menderes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:02 Kaynak: İHA
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