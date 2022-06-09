TİKA'dan Lübnan'da bir yetimhane ve teknik enstitüye destek - Son Dakika
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TİKA'dan Lübnan'da bir yetimhane ve teknik enstitüye destek

09.06.2022 21:33
TİKA'dan Lübnan'da bir yetimhane ve teknik enstitüye destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Trablusşam kentindeki bir yetimhanenin tefrişatını gerçekleştirdi, kentteki teknik enstitüye de kapasite artırım desteği verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Trablusşam kentindeki bir yetimhanenin tefrişatını gerçekleştirdi, kentteki teknik enstitüye de kapasite artırım desteği verdi.

TİKA'nın Trablusşam'daki projelerinin açılış törenine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, TİKA Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın ve kentteki idari yetkililer katıldı.

AA muhabirine konuşan Büyükelçi Ulusoy, "TİKA tarafından bir yetimhaneye ait spor salonunun tefrişatının yapılması ve aynı zamanda Deyr Amar Teknik Enstitüsü için 2 bilişim laboratuvarı kurulması projelerinin açılışını yaptık. TİKA, 2010 yılından bu yana özellikle eğitim ve yetimhanelerin kapasitesinin artırılması için hayata koyduğu projelerden örnekler teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

TİKA'ya Lübnan'daki faaliyetlerinden dolayı teşekkür eden Ulusoy, "Özellikle ekonomik anlamda zor bir süreçten geçen Lübnan halkına mütevazı ancak anlamlı destekler sağlanmaktadır." dedi.

TİKA Lübnan Koordinatörü Aydın da 1955'ten beri faaliyet gösteren ve yaklaşık 150 kız çocuğuna ev sahipliği yapan yetimhanede atıl durumda bulunan salonda gerekli tadilat çalışmalarını yaptıklarını belirtti.

Aydın, yetimhanenin TİKA tarafından temin edilen spor, jimnastik ve oyun alet ve ekipmanlarının ardından çocukların çeşitli sporları yapıp oyunlar oynayabileceği, aynı zamanda çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak çok amaçlı bir salona kavuştuğunu söyledi.

Aydın ayrıca Deyr Amar Teknik Enstitüsünde daha nitelikli öğrenci yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla robotik ve otomatizasyon bölümüne 2 bilişim laboratuvarı kurulduğunu kaydetti.

Açılış töreninden sonra Büyükelçi Ulusoy ve beraberindeki heyet, Trabluşsam'daki Lübnan Türkmen Derneğini ziyaret edip Türkmen ailelerle bir araya geldi.

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Kaynak: AA

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