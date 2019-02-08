Son Dakika Haberleri: Tika'dan Moldova Sayıştayına Eğitim Desteği

Tika'dan Moldova Sayıştayına Eğitim Desteği

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Sayıştay Başkanlığı iş birliğinde Moldova Sayıştay Başkanlığı mensuplarına Ankara'da eğitim verildi.

Tika'dan Moldova Sayıştayına Eğitim Desteği, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Sayıştay Başkanlığı iş birliğinde Moldova Sayıştay Başkanlığı mensuplarına Ankara'da eğitim verildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Uluslararası Sayıştay Eğitim Programı" kapsamında Sayıştayda düzenlenen eğitime Moldova Sayıştay Başkanlığı mensuplarından oluşan heyet katıldı.

Başkanlık denetçileri tarafından verilen eğitimde katılımcılarla "Mali Denetim" konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

Eğitim programının açılışına Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu ve Moldova Sayıştay Üyesi Violeta Andrıes katıldı.

Burada konuşan Başkan Baş, Sayıştay'ın geçmişi, yapısı, görev ve yetkileri konusunda bilgi verdi.

Büyükelçi Bolboceanu da iki ülke arasındaki dostluk ve yakın iş birliğini dile getirerek, katılımcılara başarı diledi.

Andrıes ise düzenlenen eğitimin kendilerine büyük bir tecrübe ve bilgi birikimi sağladığını belirterek, TİKA ve Sayıştay Başkanlığına teşekkürlerini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:33 Kaynak: AA

Sayıştay, Moldova, Güncel
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