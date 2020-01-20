TİKA'dan Pakistan'a sağlık desteği - Son Dakika
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TİKA'dan Pakistan'a sağlık desteği

7 saat önce

TİKA, Pakistan'ın en büyük şehirlerinden olan ve sürekli göç alan Peşaver şehrindeki tek araştırma ve eğitim hastanesi olan Hayber Eğitim Hastanesinin çocuk bölümüne modern tıbbi ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan Pakistan'a sağlık desteği, System.String[]

TİKA, Pakistan'ın en büyük şehirlerinden olan ve sürekli göç alan Peşaver şehrindeki tek araştırma ve eğitim hastanesi olan Hayber Eğitim Hastanesinin çocuk bölümüne modern tıbbi ekipman desteğinde bulundu.


TİKA, Pakistan'da eğitim, sağlık, tarımsal kalkınma, su ve sanitasyon, mesleki eğitim başta olmak üzere bir çok alanda proje ve faaliyetler gerçekleştirerek Pakistan'ın sürdürülebilir kalkınma sürecine katkı sağlamaya devam ediyor.


Yılda ortalama 100 bin çocuğun tedavi gördüğü Hayber Eğitim Hastanesinin çocuk bölümü TİKA tarafından modern tıbbi cihazlarla donatıldı.


Hayber Eğitim Hastanesi'nin Tıbbi Direktörü ve Çocuk Sağlığı Bölüm Başkanı Profesör Dr. Irshad Ahmad, Peşaver'in artan nüfusunu ve Hayber Eğitim Hastanesi'nin şehrin tek eğitim ve araştırma hastanesi olduğunu belirterek, hastanenin sadece Peşaver'deki hastalara değil, çevre şehirlerdeki hastalara da hizmet verdiğini belirtti. Özellikle artan göç sebebiyle son bir kaç yılda hastanenin çocuk bölümüne aşırı bir talebin olduğunu ifade eden Dr. Irshad Ahmad, teknik kapasitenin artılması yönünde TİKA'nın sağladığı desteğin bölümün ihtiçlarını önemli ölçüde karşılayacağını söyledi. Ayrıca, hibe edilen ekipmanların sadece hastaların tedavi sürecinde değil aynı zamanda lisans ve lisans sonrası eğitim sürecinde de kullanılacağını ifade etti. Ahmad, TİKA'ya yapılan destek için teşekkürlerini ileterek bunun, Türk halkının kardeş Pakistan halkına her zaman gösterdiği desteğin bir parçası olduğunu dile getirdi.


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında görevli Yardımcı Doçent Abdul Khaliq proje zamanlamasının, bölümün teknik kapasitesini artırmak için çok yerinde olduğunu belirtti ve beşeri tecrübe aktarımlarının da sağlanabilmesi için sağlık eğitimi programlarının tertip edilmesini talep etti. - ANKARA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:17 Kaynak: İHA
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