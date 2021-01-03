TİKA, Hırvatistan'da depremin vurduğu Petrinja ve Sisak'a battaniye yardımında bulundu - Son Dakika

TİKA, Hırvatistan'da depremin vurduğu Petrinja ve Sisak'a battaniye yardımında bulundu

03.01.2021 12:23
TİKA, Hırvatistan'da depremin vurduğu Petrinja ve Sisak'a battaniye yardımında bulundu, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'da 29 Aralık'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Petrinja ve depremden en çok etkilenen şehirlerden Sisak'a battaniye desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'da 29 Aralık'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Petrinja ve depremden en çok etkilenen şehirlerden Sisak'a battaniye desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan açıklamada, 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 26 kişinin yaralandığı deprem bölgesine 500 adet battaniye teslim edildiği belirtildi.

TİKA heyetinin Sisak Belediye Başkanı Kristina Ikic Branicek, Petrinja Belediye Başkanı Darinko Dumbovic ve Sisak Merhamet Derneği Başkanı Şaban Kadric ile görüştüğü ifade edilen açıklamada, heyetin daha sonra, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile Avrupa Parlamentosu üyesi ve Kriz Yönetimi Yetkilisi Janez Lenarcic ile deprem bölgesindeki incelemelere katıldığı kaydedildi.

Bakan Bozinovic, yardımları için TİKA'ya teşekkür ederken, belediye başkanları da depremden hemen sonra bölgeye ulaşan TİKA'nın verdiği destekten ötürü minnetlerini ifade etti.

Hırvatistan, Deprem, Aralık, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Hırvatistan'da depremin vurduğu Petrinja ve Sisak'a battaniye yardımında bulundu - Son Dakika


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