İSLAMABAD - TİKA'nın Pakistan'da evsizler için konaklama tesisi açıldı - Son Dakika

İSLAMABAD - TİKA'nın Pakistan'da evsizler için konaklama tesisi açıldı

01.01.2021 17:35

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ülkedeki ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz konaklamasını sağlamak amacıyla geçen sene ekimde inşasına başladığı "Kimsesizler Evi" (Panahgah) tesisi açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ülkedeki ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz konaklamasını sağlamak amacıyla geçen sene ekimde inşasına başladığı "Kimsesizler Evi" (Panahgah) tesisi açıldı.

Başkent İslamabad'ın Tarnol bölgesinde düzenlenen açılış törenine Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, TİKA Pakistan Koordinatörü Gökhan Umut ile çok sayıda üst düzey isim katıldı.

Han, Panahgah'ı gezerek Türk yetkililerden bilgi aldı.

Burada yaptığı açıklamada Han, Türkiye'nin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini kaydetti.

Han'ın Fakirliğin Azaltılması ve Sosyal Koruma'dan Sorumlu Danışmanı Sania Nishtar ise Panahgah tesisinin iki ülke arasındaki dostluğun önemli bir simgesi olarak kalacağını söyledi.

Öte yandan, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Yurdakul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TİKA'nın çok faydalı yeni bir projesinin açılışı için buradayız. Ben 40-45 gün önce ilk temel atma töreninde de buradaydım. Rekor sürede bu kadar çabuk şekilde TİKA'nın bunu Baitul Mal isimli devlet kurumu ile birlikte bitirip hayata geçirmesi takdir edilecek bir başarı." ifadelerini kullandı.

Yurdakul, TİKA'nın yaptığı bu çalışma ile gurur duyduklarını vurgulayarak, "İnşallah Pakistan'ın kalkınmasında, yoksullukla mücadelesinde Türkiye, TİKA ve Büyükelçilik olarak bir nebze tuzumuz olursa ne mutlu bizlere." dedi.

TİKA Pakistan Koordinatörü Umut ise Panahgah projesinin evsizler için olduğuna dikkati çekerek, "Panahgah, evi olmayan, kalacak yeri olmayan veya geceyi dışarıda geçirmek zorunda olan vatandaşların buraya gelip geceyi geçirebilecekleri, sabah kahvaltılarını yapıp gerekirse ertesi akşam yemeklerini yiyerek tekrar çıkış yapabilecekleri bir tesis olarak dizayn edildi." diye konuştu.

Umut, projenin Başbakan Han tarafından hayata geçirildiğini anımsatarak, "Dolayısıyla Pakistan Başbakanlık Ofisi ve icracı kurum olan Pakistan Baitul Mal kurumu ile iyi ve sıkı bir iş birliğinde burada bu Panahgah'ı hayata geçirmiş olduk." şeklinde konuştu.

Panahgah'ta günlük 100 kişilik yatma kapasitesinin mevcut olduğunu ve 500 kişiye sabah kahvaltısı ve akşam sıcak yemek hizmeti sunulacağını dile getiren Umut, "TİKA olarak çeşitli sektörlerde eğitim, sağlık ve mesleki eğitim alanında çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Sosyal hayata dokunan bu tür projeler yapmaktan da ziyadesiyle memnunuz. 2021 yılı için bu tür projeler yapmak yönünde planlamalarımız mevcut. Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde bu tarz projeler hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

Söz konusu projenin temel atma töreni 6 Ekim'de gerçekleştirilmişti.

İSLAMABAD - TİKA'nın Pakistan'da evsizler için konaklama tesisi açıldı
İSLAMABAD - TİKA'nın Pakistan'da evsizler için konaklama tesisi açıldı
İSLAMABAD - TİKA'nın Pakistan'da evsizler için konaklama tesisi açıldı
İSLAMABAD - TİKA'nın Pakistan'da evsizler için konaklama tesisi açıldı

Pakistan, Türkiye, Ankara, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSLAMABAD - TİKA'nın Pakistan'da evsizler için konaklama tesisi açıldı - Son Dakika


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