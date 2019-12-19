TİKA, Tunus'un Kayrevan kentindeki tarihi belgeleri restore edecek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Zeytune Üniversitesi ve Kayrevan İslami Araştırmalar Merkezi arasında Kayrevan kentindeki yazma eserler, mushaf ve tarihi belgelerin restorasyonu, arşivlenmesi ve dijitalleştirilmesi alanlarında iş birliği protokolü imzalandı.

TİKA'nın Tunus Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İslam dünyasının Kuzey Afrika'daki ilk başkentinin bulunduğu Kayrevan kentindeki tarihi belgelerin restorasyonu, arşivlenmesi ve dijitalleştirilmesine yönelik İstanbul'da düzenlenen imza törenine TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Macit, Zeytune Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hişam Grisa ve Kayrevan İslami Araştırmalar Merkezi Müdürü Halid Terudi katıldı.

Tunuslu uzmanlara yazma eserlerin muhafazası, restorasyonu, dijitalleştirilmesi ve kataloglanmasına yönelik teknik eğitim verilmesi planlanan iş birliği kapsamında, yazma eserlerin muhafazası, restorasyonu ve dijitalleştirilmesi için ihtiyaç duyulan bazı teçhizat ve malzemeler TİKA tarafından karşılanacak.

Taraflar arasında yazma eser örneklerinin ve bunlara dair yayınlanmış kılavuz, envanter, katalog ve benzeri dokümanların mübadelesi, enstitü bünyesinde restore edilecek, dijitalleştirilecek ve kataloglanacak her işlemin dijital kopyası, TİKA ve diğer ilgili Türk kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak.

İş birliği kapsamında ayrıca restore edilen, dijitalleştirilen ve kataloglanan eserlerin tanıtımı ve sergilenmesine yönelik ortak konferans, sergi, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlenecek, ortak yayınlar çıkarılacak.

Tunus'un Kayrevan şehri 50 binden fazla yazma eser ile dünyanın en büyük yazma eser koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor.