TikTok: ABD'li yargıç, indirme yasağını askıya aldı - Son Dakika
BBC

TikTok: ABD'li yargıç, indirme yasağını askıya aldı

ABD'de bir yargıç, TikTok uygulamasının indirilmesine yönelik yasağı, geçici bir yürütmeyi durdurma emriyle askıya aldı.

TikTok: ABD'li yargıç, indirme yasağını askıya aldı, System.String[]

ABD'de bir yargıç, TikTok uygulamasının indirilmesine yönelik yasağı, geçici bir yürütmeyi durdurma emriyle askıya aldı.

Uygulamanın, Apple'ın App Store ve Android'in Google Play'inden indirilmesi ABD'nin doğusundaki yerel saatle 23: 59'dan itibarin bloke edilecekti.

Uygulamayı bu saatten önce indirmiş olanlarsa, kullanmaya devam edebilecek, ancak uygulamayı telefonlarında silmişlerse, yeniden indiremeyecek ve güncellemelere erişemeyecekti.

Coloumbia Bölge Mahkemesi Yargıcı Carl Nichols, TikTok'un başvurusu üzerine geçici bir yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Kararın gerekçesiyse, açıklanmadı.

TikTok'tan yapılan açıklamada, karardan memnuniyet duyulduğu belirtildi ve haklarını korumaya devam edecekleri vurgulandı.

TikTok, iOS ve Android sanal uygulama mağazalarından dışlanmalarının ABD Anayasası'nın Birinci ve Beşinci maddelerine aykırı olduğunu savunuyordu.

Şirket, bazı kullanıcıların uygulamaya erişiminin önlenmesinin, ifade özgürlüklerini ve kendisini savunmaya fırsat verilmemesi nedeniyle şirketin adil yargılanma hakkının ihlal ettiğini vurguluyordu.

Şirketi hukuk ekibi ayrıca "Bunu tamamen gereksiz kılabilecek müzakereler yürütülürken, bu gece uygulamayı yasaklamak nasıl anlamlı olabilir? diye de eklemişti.

ABD hükümetinin avukatları ise, uygulamanın sahibi şirketin Çin Komünist Partisi'nin "yayın organı" olduğunu savunuyordu.

Bir diğer Çin yapımı uygulama WeChat de bir hafta önce benzer bir yasakla karşı karşıya kalmış ve ABD mahkemeleri son dakikada yasağın uygulanmasını engellemişti.

Ulusal güvenlik

TikTok'un ABD'deki uzun vadeli kaderi hala belirsiz. Şu anda uygulamanın sahibi Çinli Bytedance şirketi. Ancak Çinli kullanıcılara sunulan Douyin'den farklı bir tüzel kişilik olarak yönetiliyor.

Trump yönetimi, Bytdance'in TikTok'un sahibi olmasının, kabul edilemez bir ulusal güvenlik riski oluşturduğunu söylüyor. Beyaz Saray, TikTok'un Çin Komünist Partisi'nin "Amerikan vatandaşlarının kişisel verilerinin kötücül amaçlarla toplanması" emrine uyması gerektiğini belirtiyor.

Bytedance ise bunu reddediyor ve TikTok'un kullanıcı bilgilerinin ABD ve Singapur'da tutulduğunu ve dolayısıyla, Çin yasalarına tabi olmadıklarını savunuyor.

Ancak şirket buna karşın, yasaklanma tehdidi karşısında, veri tabanı şirketi Oracle ve perakende devi Walmart'a yeni kurulacak TikTok Global adlı şirketten yüzde 20 hisse satmayı kabul etmişti.

Ancak Trump, Bytedance'in kontrolü iki ABD şirketine vermediği herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söylemişti.

TikTok'un açıklaması, müzakerelerin hala sürdüğüne işaret ediyor.





Bu arada Pekin yönetimi de, Bytedance'e herhangi bir anlaşmaya algoritmaları dahil etme izni verip vermeyeceğini henüz açıklamadı.

Algoritmalar, uyulamanın daha önce izlenenlere göre, her bir kullanıcıya hangi videoları göstereceğine karar veren tasiye motorunu işletiyor.

Algoritmalar, kullanıcıların tercihlerine çok duyarlı ve davranış değişikliklerini çabuk anlıyor. Bu da, uygulamanın bu kadan popüler olmasının nedenlerinden biri.

Çin bunların anlaşmaya dahil edilmesini reddederse, görüşmeler çıkmaza girebilir.

TikTok ABD'de 100 milyon, dünya genelinde ise 700 milyon aktif kullanıcısı olduunu söylüyor.

ABD yönetimi, TikTok'a karşı iki başkanlık emri verdi. İlki, Apple ve Google'ın sanal uygulama mağazalarından indirilmesinin engellenmesini, diğeri de başkanın ulusal güvenlik kaygıları 12 Kasım'a kadar giderilmezse tamamen yasaklanmasını öngörüyor.

TikTok: ABD'li yargıç, indirme yasağını askıya aldı

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Yargıç, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 06:07

Son Dakika Teknoloji TikTok: ABD'li yargıç, indirme yasağını askıya aldı - Son Dakika

BBC
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