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TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti - Son Dakika
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TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti

Birleşik Krallık'ta, genç kadınların gizli görüntülerini çeken ve bunları TikTok hesabından paylaşan bir kullanıcı, büyük tepki çekti.

14.12.2023 - 16:29,  Güncelleme: 16:40
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TikTok kullanıcısı İngiltere'de gece dışarıda eğlenen açık giyimli kadınların gizli görüntüleri çekip paylaştı. Kullanıcı, çoğunlukla Manchester'daki bar ve gece kulüplerine giden genç kızlara ait gizli görüntüleri çekti ve bunlar milyonlarca kişi tarafından izlendi. Videoların çoğunluğunda genç ve yarı çıplak kadınlar görünüyor ve hiçbirinin kamerayı fark etmediği görülüyor.

GÖRÜNTÜLER MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Birleşik Krallık'ta arkadaşlarıyla eğlenceli bir gece geçirmek için yola çıkan çok sayıda genç kadının gizliden görüntülerini çeken bir TikTok kullanıcısı, görüntüleri hesabında paylaşın büyük tepki çekti. Kullanıcının , Avrupa çapında, çoğunlukla da Manchester'daki bar ve gece kulüplerine giden genç kızlara ait gizli görüntüleri kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi.

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Hesap "şehrin gece hayatını kaydettiğini" iddia etse de, görüntülerde büyük çoğunluğunda genç ve yarı çıplak kadınlar göze çarpıyor. Arkadaşlarıyla sohbet ederken ya da kaldırım kenarında tek başına oturup atıştırmalıklar yerken, filme alınan kadınların hiçbiri kamerayı fark etmiyor; bu da kameramanın ya gizli olduğu ya da daha uzun bir mercekle çekim yaptığı endişesine yol açıyor.

Videolara TikTok kullanıcıları 'korkunç' ve 'ürkütücü' yorumlar yaptı. Bazı kullanıcılar kadınların rızası olmadan videolarının çekilmesinin suç olduğunu söyleyerek kullanıcıdan videoları kaldırmasını istedi.

İngiltere'ed eğlenen kadınları gizliden videoya alan TikTok kullanıcısı tepki çekti
İngiltere'ed eğlenen kadınları gizliden videoya alan TikTok kullanıcısı tepki çekti
TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Sosyal Medya
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SON DAKİKA: TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti - Son Dakika
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