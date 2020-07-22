TikTok'ta Trump'ı taklit ederek ünlü olan Sarah Cooper: Başkanla dalga geçmek için ilham verdiğim... - Son Dakika
BBC

TikTok'ta Trump'ı taklit ederek ünlü olan Sarah Cooper: Başkanla dalga geçmek için ilham verdiğim...

ABD'nin 42 yaşındaki kadın komedyeni Sarah Cooper, bu günlerde sosyal medyada ABD Başkanı Donald Trump'ı taklit eden isimlerden en çok paylaşılanı. TikTok ve Twitter'da videolarını paylaşan Cooper'ın gönderileri, yüz binlerce beğeni ve tekrar paylaşım alıyor.

ABD'nin 42 yaşındaki kadın komedyeni Sarah Cooper, bu günlerde sosyal medyada ABD Başkanı Donald Trump'ı taklit eden isimlerden en çok paylaşılanı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta Trump'ın konuşmalarını canlandırdığı videolarını Twitter'da da paylaşan Cooper'ın gönderileri, yüz binlerce beğeni ve tekrar paylaşım alıyor.

Twitter'da 1,8 milyon takipçisi olan Cooper, pandemi sürecinde TikTok'a girmiş.

Cooper, Trump'ın koronavirüs dönemi günlük basın toplantılarında söylediklerinden esinlenerek bu videoları yapmaya karar vermiş.

Cooper videolarında, Trump'ın 'Eğer hiç test yapmasaydık hiç vakamız olmazdı' ya da 'ABD'de insanlar birbirlerinden uzak yaşadıkları için maskeye gerek yok' gibi kendisine göre kara mizah içeren sözlerini dudak oynatarak canlandırıyor.

'Siyah bir kadın olarak böyle konuşamazdım'

Trump videolarıyla bu kadar ünlenmeden önce Google'da tasarımcı olarak çalışan ve çok da meşhur olmayan stand-up gösterileri yapan bir komedyen olan Cooper, Jamaica kökenli.

Cooper, ABD başkanı olmak bir yana, siyah bir kadın olarak bile bu şekilde herhangi bir toplantıda konuşamayacağını, özellikle de beyaz erkeklerin egemen olduğu bir sektörde çalıştığı için kelimelerini çok dikkatli seçerek konuştuğunu söylüyor.

Vanity Fair dergisine verdiği röportajında, "Bir sonraki kuşağa başkanla dalga geçerek mizah yapma ilhamını verdiğim çok mutluyum" diyen komedyen, bu işe başlamadan önce çok sayıda nefret emaili alacağını düşündüğünü, ancak bunun gerçekleşmediğini söylüyor.

"Çünkü bu videoların Trump'ın destekçileri için de eğlenceli geldiğini düşünüyorum. Sanırım Trump da onun söylediklerini desteklediğimi düşünüyor. Belki! Eğer sosyopatsanız duygusal ipuçlarını yakalayamazsınız." diyen Cooper, Trump tarafından 2017 yılında başkan olmaya yetkin olmadığını söylediği için engellenmiş.

'Umarım eşim camdan atlamaz'

Cooper, Vanity Fair röportajında evde sürekli Trump dinlediği için bir noktada eşinin pencereden atlamasından endişe ettiğini söyleyerek espri yapıyor.

Bu günlerde birçok komedi programına konuk olan ve farklı basın kuruluşlarına röportajlar veren Cooper, videoları yaparken saatlerce Trump'ı dinlemek zorunda kaldığı için psikolojisine yönelik olarak da gözlem yapma olanağı bulmuş: "Ne zaman yasla ilgili konuşsa ya da hayatını kaybeden birinden bahsetse bocalıyor. Empatiyle ve yasla ilişkili olarak rahat değil. Kendisini kötü gösteren ya da kötü hissetmesine yol açan hiçbir şeyle ilgili rahat değil."

'Trump başkan olduktan sonra her şey mümkün'

Yazar ZZ Packer, New York Times gazetesi için Cooper ile ilgili olarak kaleme aldığı yazıdan Cooper'ın mimikleri ve abartılmış ifadeleri ile Trump'ın sözlerinde yer alan anlamları çok iyi anlattığını söylüyor.

Packer'a göre Trump'ın siyah George Floyd'un ölümüyle ilgili konuşurken 'Afrika Amerikalı' derken ellerini garip bir şekilde kullanıyor ve Cooper da bunu çok iyi yakalayarak yaptığı videosunda aktarıyor.

Packer, diğer komedyenlerin bugüne kadar Trump ile ilgili yaptıkları skeçlerinde Trump'ın destekçileri tarafından da sevilen yönlerini taklit ettiklerini, Cooper'ın ise Trump'ın sözlerindeki dalga geçilmesi gereken tarafları açığa çıkardığını açıklıyor.

"Toplantılarda Akıllı Gözükmek için 100 Hile" ve "Erkeklerin Duygularını İncitmeden Başarılı Olmanın Yolları" kitaplarının da yazarı olan Cooper, bu işe ilk başladığında Trump'ın sözlerinin başkasının ağzından çıktıklarında ne kadar 'boş olduklarını' göstermek istediğini söylüyor.

InStyle dergisi için kaleme aldığı yazıda Cooper, "Bir gün bodrumlarda stand-up gösteri yapıyordum, ertesi gün 1,5 milyonu aşkın takipçim oldu. Son dört yılda o kadar şey oldu ki, artık hiçbir şey sürpriz gibi gelmiyor. Sonuçta Trump bile başkan olduktan sonra her şey mümkün" diyor.

Cooper, yazısını ise şu sözle bitiriyor: "Oy verin ve sessiz kalmayın. Sonuçta bu videolarımı ne kadar sevsem de en büyük hayalim baş yazarımı kovup yeni malzemelere geçmek.

TikTok'ta Trump'ı taklit ederek ünlü olan Sarah Cooper: Başkanla dalga geçmek için ilham verdiğim...
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Twitter, Dünya, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 01:27 

Son Dakika Dünya TikTok'ta Trump'ı taklit ederek ünlü olan Sarah Cooper: Başkanla dalga geçmek için ilham verdiğim... - Son Dakika Dünya
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