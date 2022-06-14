İstanbul 'un Sultangazi ilçesinde çekilen görüntüler izleyenlere pes dedirtti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir erkek, Sultangazi'nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde trafiği durdurarak yol ortasında şınav çekti.

Kaynak: İHA

Sultangazi, İstanbul, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › TikTok videosu için sınırları zorluyorlar! Akan trafiğe aldırış etmeden şınav çekti! - Son Dakika

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