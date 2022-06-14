İstanbul'un Sultangazi ilçesinde çekilen görüntüler izleyenlere pes dedirtti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir erkek, Sultangazi'nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde trafiği durdurarak yol ortasında şınav çekti.
Şahıs çektiği videoyu ise TikTok hesabından paylaştı. Yabancı uyruklu şahsın, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine videoyu hesabından kaldırdığı öğrenildi.
Öte yandan şahıs, polis ekipleri tarafından çalıştığı işyerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten A.R "Trafik Güvenliğinin Tehlikeye Sokulması" suçundan hakkında adli işlem yapıldı. A.R'nin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › TikTok videosu için sınırları zorluyorlar! Akan trafiğe aldırış etmeden şınav çekti! - Son Dakika