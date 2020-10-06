Tilki kuyruğu üzümü, 'Nuh'un Ambarı' aday listesinde - Son Dakika

Tilki kuyruğu üzümü, 'Nuh'un Ambarı' aday listesinde

ANTALYA'nın üzüm bağlarıyla da ünlü Elmalı ilçesinde yetişen kırmızı tilki kuyruğu üzümü, merkezi İtalya'daki Slow Food Biyo Çeşitlilik Vakfı tarafından, dünya genelindeki yerel türleri korumak amaçlı oluşturulan Uluslararası Nuh'un Ambarı listesine girmeye aday gösterildi.

Tilki kuyruğu üzümü, 'Nuh'un Ambarı' aday listesinde, System.String[]

ANTALYA'nın üzüm bağlarıyla da ünlü Elmalı ilçesinde yetişen kırmızı tilki kuyruğu üzümü, merkezi İtalya'daki Slow Food Biyo Çeşitlilik Vakfı tarafından, dünya genelindeki yerel türleri korumak amaçlı oluşturulan Uluslararası Nuh'un Ambarı listesine girmeye aday gösterildi. Elmalı'ya özgü kırmızı tilki kuyruğu üzümü, Evliya Çelebi'nin gezi notlarında da geçiyor.

Elmalı ilçesi, başta 500 dönümü aşkın üzüm bağları bulunan Likya Bağları olmak üzere hem sofralık hem de şarap ve sirke sektörlerine hammadde amaçlı Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden biri. Türkiye'de başka bölgelerde beyaz rengi bulunan ama sadece Elmalı'da 1100 rakımda üretilen endemik bir tür olan kırmızı tilki kuyruğu üzümü, Uluslararası Nuh'un Ambarı aday listesine alındı.

Likya Bağları Yönetim Kurulu Üyesi Burak Özkan, Türkiye'de tilki kuyruğu üzümünün beyaz renk olarak başka bölgelerde de yetiştirildiğini, Elmalı ilçesinde yetişen üzümün ise kırmızı endemik bir tür olduğunu söyledi. Burak Özkan, "Bu üzümler 26 brix şeker oranına kadar yükselebiliyor. Bu yüzden hem sofralık tüketilmesi mümkün hem de şarap ve sirke sektöründe hammadde olarak kullanılabiliyor. Bu tür, bu sene Slow Food Nuh'un Ambarı listesine aday ürünlerden biri oldu. Türkiye'den İtalya'ya giden ürünlerden biri. Yerel gastronomide de önemli lezzetlerden biri olacağını düşünüyorum. Elmalı ilçesinde 1100 rakımda yetişiyor. Her türlü kullanım alanı olan çok değerli bir üzüm türü" diye konuştu.SADECE ELMALI'DA YETİŞİYORSlow Food Antalya Temsilcisi Ezgi Dursun, merkezi İtalya'da bulunan Slow Food Biyo Çeşitlilik Vakfı'nın yok olmaya yüz tutmuş yerel ürünleri koruma altına almayı amaçlayan bir kuruluş olduğunu belirterek, kırmızı renk olarak sadece Elmalı ve çevresinde yetişen tilki kuyruğu üzümünün de aday listeye alındığını açıkladı.TÜM DÜNYA TANIYACAKDursun, bu üzümün Uluslararası Nuh'un Ambarı listesine kabul edilmesi halinde uluslararası lezzet kataloğuna gireceğini, bilgilerinin tüm dünyayla paylaşılacağını belirterek, "Yerel bir tür olması ve bu bölge dışında şaraplık olarak kullanılmaması açısından da önemli. En büyük fark şu, Türkiye'de tilki kuyruğu üzümü sadece Elmalı'da kırmızı yetişiyor, bu çok önemli bir detay. Elmalı'nın gastronomisi açısından da çok önemli" dedi.EVLİYA ÇELEBİ'NİN NOTLARINDA VAR

Evliya Çelebi'nin, gezileri sırasında aldığı notlarında, tilki kuyruğu üzümünden 'Elmalı'nın 7 elvan üzümü' diye bahsettiğini anlatan Ezgi Dursun, "Buradan da ne kadar eski zamanlardan beri bu üzümün bu topraklarda yetiştiriliyor olduğunu anlayabiliyoruz. Geçmiş zamanlardan beri, bu kadim topraklarda doğallığını ve yerelliğini koruyan bir tür olduğunu kavrayabiliriz" diye konuştu.


Tilki kuyruğu üzümü, 'Nuh'un Ambarı' aday listesinde
Tilki kuyruğu üzümü, 'Nuh'un Ambarı' aday listesinde
Tilki kuyruğu üzümü, 'Nuh'un Ambarı' aday listesinde
Tilki kuyruğu üzümü, 'Nuh'un Ambarı' aday listesinde

Slow Food, Elmalı, İtalya, yerel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 08:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tilki kuyruğu üzümü, 'Nuh'un Ambarı' aday listesinde - Son Dakika

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