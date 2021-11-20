TİM Başkanı: 1 puanlık indirimde bu kadar değer kaybını anlamakta zorlanıyoruz - Son Dakika

TİM Başkanı: 1 puanlık indirimde bu kadar değer kaybını anlamakta zorlanıyoruz

Hakan TÜRKTAN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin pandemi döneminde dünyada en çok ihracatını artıran ülkeler içinde yer aldığını belirterek, 'Dün Merkez Bankası 1 puanlık indirim yaptı. 1 puanlık indiriminin ardından Türk lirasının bu kadar değer kaybetmesini anlamakta zorlanıyoruz. Bu kadar çalışmamız, gayretimiz, 1 puanlık faizin karşılığında bu kadar etkilenmemeli" dedi.

TİM tarafından KOBİ'lerin ihracata özendirilmesi amacıyla düzenlenen 'KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı', Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016'da yapıldı. Programa Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, TİM Başkanı İsmail Gülle, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Keşikbaş, Organize Sanayi Başkanı Nadir Küpeli ile sanayiciler katıldı.

'İHRACATTA ARTIYA GEÇECEĞİMİZ POTANSİYELİ GÖRÜYORUZ'

Programın açılış konuşmasını yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, Merkez Bankası'nın 1 puanlık faiz indiriminin ardından Türk lirasının değer kaybettiğine değinerek, şunları söyledi:

'Dün Merkez Bankası 1 puanlık indirim yaptı. Faizin, üretim ve ihracat için nasıl bir yük olduğu hepimizin malumu. Biz, ihracatımızı en zor koşullarda, pandemi döneminde çok büyük bir başarıyla dünyada en çok ihracatını artıran ülkeler içindeyiz. İhracatımız, ülkemizin büyümesinin neredeyse yarısını sağlıyor. 1 puanlık indiriminin ardından tabi ki ülkemizin Türk lirasının bu kadar değer kaybetmesini de anlamakta zorlanıyoruz. İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 93'ler seviyesinde. İhracatımızda inşallah birkaç ay sonrasında belki dengeye, daha sonrasında da artıya geçeceğimiz bir potansiyeli görüyoruz. Ülkemiz tam gücüyle üretmekte. Bu kadar büyük bir emekle, gayretle ülkemizin en önemli işini yapan ihracatçıların bu kadar gayretli çalışması ülkemizin geleceği adına son derece önemlidir. İhracat hiçbir dönemde bu kadar önemli ve anlamlı olmamıştı. Cumhuriyet'in kurulduğu yılda ihracatımız 100 milyon dolardı. Bugün hedefin üzerinde bir ihracata gittiğimizi görüyoruz. Önümüzdeki yıl hedefimiz 250 milyar dolar olacak, buna doğru gidiyoruz. Bizim bu kadar ihracatla, getirdiğimiz bu kadar gayretle Türk lirasının bu kadar değer kaybetmesini anlamakta zorlanıyoruz. Bu kadar çalışmamız, gayretimiz, 1 puanlık faizin karşılığında bu kadar etkilenmemeli."

'2023 YILINDA İHRACAT AİLEMİZİ 130 BİNE ÇIKARMAK İSTİYORUZ'

2023 yılına kadar olan hedeflerine değinen Gülle, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın bize koymuş olduğu hedef çerçevesinde inşallah 2023 yılında, Cumhuriyeti'mizin 100'üncü yılında da ihracat ailemizi 130 bine ulaştırmak azmi, gayreti ve çalışması içerisindeyiz. 2020 yılı insanlık tarihi ve bizim için unutulmaz anılar içermektedir. Pek çok sevdiğimizi kaybettik. Bu nedenle 2020'yi insanlık adına bizlerden götürdükleri nedeniyle hiç unutmayacağız. Aynı zamanda 2021 yılını da unutmayacağız. 2021 yılını da ülkemiz açısından pek çok olumlu işlerin olduğu bir dönem olarak hatırlıyoruz. İlk defa aylık bazda 20 milyar dolar ihracatı gerçekleştirdik. Yıllık bazda 200 milyar dolar ihracatı geçtik. Uzun zamandır bunun gayreti ve çalışması içindeydik. Allah'a çok şükür ki artık her ay açıkladığımız rakamlar 20 milyar doların üzerinde ihracata doğru gidiyor. Bu ay sonunda da yine bir rekoru paylaşmak üzere çalışıyoruz. Yıl sonunda orta vadeli planda konulan 211 milyar dolarlık ihracat hedefinin çok üzerinde bir ihracatı da gerçekleştireceğiz. 2023 hedefindeki 246 milyar dolarlık hedefi de inşallah 2022 yılında gerçekleştirmek arzusu ve çalışması içindeyiz" diye konuştu.

Vali Erol Ayyıldız ise, "Geçmişten bugüne sanayi ve ticaret kültürü olan Eskişehir'imize yatırım yapacak, teknolojiyi de entegre ederek ihracatımıza, istihdamımıza, büyümemize katkı sağlayacak herkese kapılarımız da yüreğimiz de sonuna kadar açıktır" dedi.

Konuşmaların ardından 'KOBİ'ler Nasıl Marka Olur? Kilometre Taşları ve Deneyimler' başlıklı oturum gerçekleştirildi. Programın sonunda ise Eskişehir'de en fazla ihracat yapan firma temsilcilerine ödülleri verildi.