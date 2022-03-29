TİM BAŞKANI GÜLLE: PANDEMİ TÜRKİYE İÇİN KALDIRAÇ ETKİSİ YAPTI - Son Dakika

DENİZLİ'de düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, il il gezdiklerini ve yeni Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) açıldığını belirterek, "Ülkemizin ihracatını 2023'e tarihi bir hedefe doğru götüreceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir ihracat rakamını ülkemizin insanlarına kavuşturacağız. Pandeminin bu kadar kaldıraç etkisi yaparak, Türkiye'yi odak nokta ve dünyadaki alıcıların gözdesi haline getireceğini hesaplamamıştık" dedi.

Merkezefendi ilçesinde bir otelde düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül törenine, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, TİM Başkanı İsmail Gülle, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve çok sayıda iş insanı katıldı. Törende konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, pandemi nedeniyle dünyada tedarik zincirinin bozulduğunu, hammadde, lojistik ve enerjide büyük bir değişim yaşandığını söyledi. Bu kapsamında Türkiye'de de değişim yaşandığını belirten Gülle, "Odağına ihracatı, üretimi ve büyümeyi koyan ülkemiz yüzde 11 gibi rekor bir büyümeyle 2021 yılını kapadı. İhracatımız ülkemizin geleceğini görmede büyük ışıklar veriyor, büyük hedefler gösteriyor. Ülkeyi il il geziyoruz. Gördüğümüz tablodan gurur duyuyoruz. OSB'lerde yer yok, yeni OSB'ler açılıyor. Yeni yatırımlar yapılıyor. Mevcut fabrikalarda aylar sonrasına siparişlerin dolu olduğunu görüyoruz. Dolu dolu üretiyoruz. İhracatı artık çok iyi yapıyoruz ve seviyoruz. İhracatta dünyada rekabetteki bu başarımızla burada çok iyi yapıyoruz. Bu başarıların akabinde yılın rekorunu kırdık. Hedefleri bir bir geçiyoruz. Geçen yıl, bu yılın rekorunu kırdık. Bu yıl önümüzdeki yılın rekorunu kıracağız" ifadelerini kullandı.

'BU SENE HEDEF 250 MİLYAR DOLAR'

Gülle, ihracatta 2023'e tarihi bir hedefe doğru gideceklerini ifade ederek, "Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir ihracat rakamını ülkemizin insanlarına kavuşturacağız. Bu sene hedef 250 milyar dolar. Hedeften sapmamız yok. Her halükarda hedefin üzerinde, 250'nin üzerine doğru götüreceğiz. Bize bu lafları ihracatçılarımız söyletiyor. 100. yıla yakışan rakam kalbimizden geçen 300 milyar dolar ihracat. 200'ü geçtikten sonra bunun çok kolay olacağını söylemiştik. Ama pandeminin bu kadar kaldıraç etkisi yaparak, Türkiye'yi odak nokta ve dünyadaki alıcıların gözdesi haline getireceğini hesaplamamıştık. Bu bizi biraz daha erkene çekti" açıklamalarında bulundu.

'YATIRIMDAN, KAPASİTE BÜYÜTMEKTEN KORKMAYIN'

Türkiye'yle geçen yıla kadar hiç ticaret yapmayan firmaların bile şimdi ticaret yapar hale geldiğini belirten Gülle, "Sadece geçen yıl ülkemizle hiç ticaret yapmamış, hiç mal almamış firmaların ülkemizden ihracatı 23 milyar dolar, bu müthiş bir şey. Bu yıl daha da büyüdüğünü görüyoruz. Ölçek üretim, ölçek ekonomi, ölçek kapasiteyi yakalayan sektörlerde bunun çok daha ileriye gittiğini görüyoruz. Bu nedenle önümüz açık, şunu hep söyledim; yatırımdan, kapasite büyütmekten korkmayın, önümüzdeki yıllar yelkenlerimizi dolduracak çok büyük üretim imkanlarını getirecek. Şu ana kadar sektörlerimize koyduğumuz hedefler bazında hiçbir söylediğimiz söz yerde kalmadı. Karşılığını fazlasıyla buldu. Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizden gelen ne varsa iletip çözüyoruz. Çözünce de doğal olarak arabamızın önünde taş kalmıyor. Böylelikle ihracatın arabası gidiyor, gemisi de yüzüyor" diye konuştu.

Törenin sonunda 2021 yılında sektörlerinde en çok ihracat gerçekleştiren başarılı firmaların temsilcilerine ödülleri verildi.