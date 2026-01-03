TİM Başkanı Gültepe 2025 yılı dış ticaret verilerinin açıklandığı toplantıda konuştu Açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ve hedefiyle yola devam ettiklerini belirterek, "Orta ve uzun vadeli oyun planlarımızı, stratejilerimizi bu hedef doğrultusunda kurguluyoruz." dedi.

Türkiye'nin 2025 yılına ilişkin dış ticaret verileri, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı törenle açıklandı.

Etkinlikte konuşan Mustafa Gültepe, Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ve hedefiyle yola devam ettiklerini belirterek, orta ve uzun vadeli oyun planları ve stratejilerini bu hedef doğrultusunda kurguladıklarını ifade etti.

Koşullar ne kadar zor olursa olsun, ihracatçıları yeni müşterilerle, yeni pazarlarla buluşturmaya devam ettiklerini aktaran Gültepe, "Rekabetçiliğin sertleştiği, korumacılık duvarlarının her gün biraz daha yükseldiği bir dönemde beklemeyi değil, mücadele etmeyi seçtik." diye konuştu.

Gültepe, uzakları yakın edip, engelleri aştıklarını dile getirerek, "En uzak diyarlara, pazarlara ulaştık. Ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırdık. 76 ülkede 206 ticaret ve alım heyeti, 401 fuar katılımıyla ihracatçılarımızı binlerce alıcıyla buluşturduk. 2,5 milyon kilometre yol katettik. 13 bine yakın firmamızı ihracat ailemize kattık. 8 sektörde, 27 şehirde, 65 ülkede bugüne kadarki en yüksek ihracatımızı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Projeler ile ihracatçılara 30 milyon avro AB desteği sağladıklarını kaydeden Gültepe, "Hem mal hem de hizmet ihracatını en yüksek seviyeye çıkardık. Bu gurur tablosunda, 27 sektörümüzün 61 ihracatçı birliğimizin ve büyük ihracat ailemizin her ferdinin katkısı var." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa için yakından tedarik konusunda büyük bir avantaja sahibiz"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, bir hedefe daha ulaştıklarına işaret ederek Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarmak için katedilmesi gereken uzun bir yolun olduğunu söyledi.

Üretimi artırmaya, istihdamı geliştirmeye ve ihracatta rekorlar kırmaya devam edeceklerini belirten Gültepe, "Hedefe ulaşmak için yürümek yetmiyor. Koşmak, hızımıza hız katmak durumundayız yani ihracatımızı her yıl çift haneli artırmamız gerekiyor." dedi.

Gültepe, yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı yeniden ekonominin dört ana unsuru haline getirmek gerektiğine işaret ederek, "Türkiye bugün, yakın çevresindeki coğrafyanın en önemli üretim üssü. Üretimde marka ülkeyiz. Özellikle Avrupa için yakından tedarik konusunda büyük bir avantaja sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

"2026'yı da gururla karşınıza çıkacağımız bir performansla tamamlayacağız"

Yüksek üretim maliyetleri nedeniyle birçok sektörün, rekabetçilikte zorlandığını ifade eden Mustafa Gültepe, "Fiyat tutturma problemleri yaşıyoruz. Yüzde 10-15 pahalı olsak müşteri yine bizi tercih edecek. Fakat oran daha fazla olunca ülke olarak alıcının radarından çıkıyoruz. Bu anlamda, ihracatçılarımıza verilen her destek büyük önem arz ediyor." dedi.

Gültepe, 2026'da, istihdam desteğinin 3 bin 500 liraya, asgari ücret desteğinin 1270 liraya çıkarıldığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara şükranlarını sunduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"2026 yılında, rekabetçilikte zorlanan ve pazar kaybı yaşayan sektörlerimizde, istihdam desteğinin 6 bin liraya, asgari ücret desteğinin 2 bin 500 liraya çıkarılması, döviz dönüşüm desteğinin daha etkin ve verimli bir şekilde uygulanması için gözden geçirilmesi ve ihracatçımızın uzun vadeli ve düşük faizli finansmana erişimine yönelik beklentilerimizi yüksek takdirlerinize sunuyorum. 2026'yı da gururla karşınıza çıkacağımız bir performansla tamamlayacağız. 2026'nın üretim ve ihracatın yeniden ekonominin ve büyümenin lokomotifi olduğu, bir yıl olmasını diliyorum."