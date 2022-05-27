Tim Cook'tan okuduğu liseye dudak uçuklatan jest! - Son Dakika
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Tim Cook'tan okuduğu liseye dudak uçuklatan jest!

27.05.2022 10:36
Tim Cook'tan okuduğu liseye dudak uçuklatan jest!

Apple'ın milyarder CEO'su Tim Cook, 1978 yılında mezun olduğu liseye dudak uçuklatan bir bağış yaptı.

Apple CEO'su Tim Cook, zaman zaman kendi adıyla veya Apple'ın adına yaptığı bağışlarla gündeme geliyor. Bunlar bazen hayır kuruluşları, bazen kanser hastaları, bazen ise küçük çaplı üreticiler oluyor. Apple'dan aldığı maaş ile sıkça eleştirilerin hedefi olan Tim Cook, bu defa diğerlerinden biraz farklı bir bağışta bulundu.

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Tim Cook, lisedeki müzik grubuna 100 bin dolarlık bağış yaptı

Milyarder CEO, Robertsdale High School'dan 1978 yılında mezun olmuştu. Eğitimi sırasında okulun bando takımında yer almıştı ve okulun küçük çaplı müzik grubu hala yeni öğrencileriyle faaliyete devam ediyor. Okulun yakın zamanda yeni enstrümanlar için maddi desteğe ihtiyacı olmuş ve 140 bin dolarlık bir bağış programı başlatmışlar. AI'ın haberine göre bu programın en büyük bağışçısı da Tim Cook olmuş.

Okulun bağış programından sorumlu olan okul yönetimi, Cook'un 100 bin dolarlık maddi destek sağladığı ve bunun için minnettar olduğunu açıkladı. Geriye toplanacak 40.000 dolar kalsa da grubun yeni enstrümanlar satın alması için ilaç gibi bir desteğin geldiğini belirtmek gerek.

Tim Cook'tan okuduğu liseye dudak uçuklatan jest!

Apple CEO'su, daha önce öğrencilere yönelik pek çok burs programı paylaşmıştı. Hatta okuduğu lisenin bölgesini kapsayan bir programı dahi vardı. Saatte milyonlarca dolar kazanan milyarderlerin, gençlere sağladığı destek, manevi olarak da bir tatminkarlık getiriyor olmalı.

Peki siz milyarder olsanız, mezun olduğunuz liseye böyle bir bağış yapar mıydınız? Yorumlarda buluşalım.

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Kaynak: Shiftdelete

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