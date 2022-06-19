Bulutların geçişi hızlandırılmış video (timelapse) yöntemiyle görüntülendi. Bulutların geçişi Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul Boğazı ve Tarihi Yarımada'da güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA
İstanbul Boğazı, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › (TIMELAPSE) İstanbul'da bulutların geçişi güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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