Times: Pekin yönetimi, Türkiye'deki Uygurlar'ı ajanlık yapmaya zorluyor - Son Dakika
BBC

Times: Pekin yönetimi, Türkiye'deki Uygurlar'ı ajanlık yapmaya zorluyor

04.12.2020 11:52
Times: Pekin yönetimi, Türkiye'deki Uygurlar'ı ajanlık yapmaya zorluyor, System.String[]

Times gazetesi, Pekin yönetiminin Çin'deki ailelerini kullanarak İstanbul'da yaşayan Uygurlar'ı casusluk yapmaya zorladığını yazdı.

Times gazetesi, Pekin yönetiminin Çin'deki ailelerini kullanarak İstanbul'da yaşayan Uygurlar'ı casusluk yapmaya zorladığını yazdı.

Gazetenin İstanbul Muhabiri Hannah Lucinda Smith'in imzasını taşıyan habere göre, Whatsapp mesajalarında ve İstanbul'daki Çin Konsolosluğu'yla konuşmaların kayıtlarında, yetkililerin sürgündeki diğer Uygurlar hakkında bilgi karşılığında, para ya da Çin'de kamplarda tutulan aileriyle temas kurma şansı teklif ettikleri görülüyor.

Gazete, Türkiye'de 30 bin kadar Uygur'un yaşadığını ve bunların bir çoğunun Pekin'in Sincan bölgesindeki kovuşturmalarının başlamasından sonra kaçtığını belirtiyor.

Gazeteye konuşan 29 yaşındaki Jevlan Şirmemmet adlı sürgündeki bir Uygur, 2011'de üniversite öğrencisi olarak Türkiye'ye geldiğini ve 2016'da Sincan'a yaptığı son ziyarette, parti yetkililerinin kendisiyle temas kurduğunu söylüyor.

Şirmemmet yaşadıklarını "İki ajan beni görmeye geldi. Urumçi'deki bir kafede iki saatten fazla oturduk, benimle çok nazik konuşuyorlardı. Bana 'Hükümet seni seviyor, sen Çin'in evladısın. Okula ve Türkiye'ye Çin Komünist Partisi sayesinde gittin, şimdi onlara teşekkür etmek için bir şeyler yapmalısın' dediler" diye anlatıyor.

Şirmemmet İstanbul'a döndüğünde, ajanların mesaj göndermeye devam ettiğini ve havaalanında karşılayabilmeleri için bir sonraki Çin seyahati için bilet aldığında kendilerine haber vermelerini istediklerini aktarıyor.





Ancak daha sonra, Uygurlar'a yönelik toplu tutuklama haberlerinin sızmaya başlaması ve İstanbul'daki birkaç arkadaşının tatil için Sincan'a gittikten sonra ortadan kaybolmalarının ardından, Şirmemmet'in Türkiye'de kalmaya karar verdiği belirtiliyor.

Ocak 2018'de ise ailesiyle temasının birden kesildiği, arkadaşlarının ve akrabalarının Çinli sosyal medya uygulaması WeChat hesaplarından kendisini silmeye başladığı kaydediliyor. Geçen yılın Ocak ayındaysa, anne ve babası ile erkek kardeşinin kamplara götürüldüğü ve annesinin 2013'teki Türkiye seyahatinin ardından, beş yıl hapse çarptırıldığı kaydediliyor.

Şirmemmet babası ve erkek kardeşinin daha sonra serbest bırakıldığını babasıyla sadece bir kez, Sincan'daki bir polis karakolundan telefon açtığında konuşabildiğini belirtiyor.

Şirmemmet "30 aydır konuşmamıştık ama babamın bana söylediği ilk şey neydi? Annemin serbest kalması için yürüttüğüm kampanyaya son vermemi istedi" diyor.

Daha sonra ailesine ne olduğunu öğrenebilmek için İstanbul'daki Çin Konsolosluğu ile temasa geçtiğini anlatıyor. Bir konsolosluk yetkilisiyle 12 Şubat'ta yaptığı görüşmede, yetkilinin Türkiye'deki eylemlerinin annesinin tutuklanmasına yol açmış olabileceğini ve hiç ayak basmadığı Mısır'da muhaliflerle buluşmakla suçlandığını söyülyor.

Gazeteye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen diğer Uygurlar da Türkiye'deki bağlantıları hakkında bilgi sağlamalarının istendiğini anlatıyor.

İstanbul'da bir dükkan işleten bir Uygur "Çin'den bir telefon geldi. Karşımdaki adam adımı, iş ortağımın da adını biliyordu" diyor.





Bu Uygur vatandaşı da, Sincan'da birçok kez gözaltına alınıp, sorgulanmasının ardından 2013'te kaçak yollardan Türkiye'ye gittiğini anlatıyor.

Ailesini Çin'de bırakmak zorunda kaldığını anlatan Uygur "Eşime ve çocuklarıma pasaport vermelerini ve buraya yollamalarını istedim. Bana, karşılığında buna değecek bir şey vermem gerektiğni söylediler. En az bir hafta düşündüm. Bir yanda ailem, diğer yanda masum insanlar. Kendi anne ve babamın iyiliği için arkadaşlarım hakkında bilgi verirsem, o arkadaşlarımın anne ve babasına ne olurdu?" diyor.

Nisan 2018'de Çin hükümeti adına casusluk yapmamaya karar verdikten sonra Whatsapp'ta bir Türk numarasından mesajlar almaya başladığını ve bu mesajı yollayanların İstanbul'da nerelere gittiğini ve neler yaptığını bildiğini anlatıyor. Ayrıca Çin'deki ailesine örtülü tehditlerde bulunduğunu söylüyor.





Türkiye'ye 2016'da hamileyken kaçan bir Uygur kadın da, iki çocuğunu yanında getirdiğini, ancak bir kızı ve kocasını Sincan'da bıraktığını anlatıyor. Söz konusu kadın Çin makamlarından Haziran 2017'de bir telefon geldiğini belirtiyor ve "Bana orada başka Uygurları tanıyıp tanımadığımı sordular. Tanımadığımı söylediğimde, bana inanmadılar. Bana her gün mesaj attılar. 'Yalan söylüyorsun, kocan ve kızın elimizde' dediler" diyor.

"Dışarı çıkıp, yabancıların fotoğraflarını çekmeyi düşündüm. Oğlum karşı çıktı. Daha sonra sim kartı attım" diye de ekliyor.

Haberde, sürgünde yaşayan Uygurlar'ın dünyanın dikkatini Sincan'da yaşananlara çektiği ve bazıları çalışma kamplarında imal edilen Çin ürünlerini boykot etme çağrılarının gündeme geldiği kaydediliyor.

Pekin'in ise, Uygurlar'ın bu kamplara Çince öğrenmeleri ve radikal İslam'la mücadele için gönderildiklerini savunduğu vurgulanıyor.

Times: Pekin yönetimi, Türkiye'deki Uygurlar'ı ajanlık yapmaya zorluyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Uygurlar, Times, Pekin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Times: Pekin yönetimi, Türkiye'deki Uygurlar'ı ajanlık yapmaya zorluyor - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsü yenen Aleyna Tilki'den ilginç çıkış: Sektöre güvenmediğim için aşı yaptırmayacağım Şoför tarafından darbedildiğini iddia eden yaşlı kadının yalanını kameralar ortaya çıkardı CHP'li Başarır kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için suç duyurusunda bulunacak "Parkurda.com" yerli sanayiciye fason iş buluyor! Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Araç sahipleri dikkat! 81 ilde sistem değişiyor, egzoz denetimi trafikte otomatik tespit edilecek Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi
Fransız gazeteci Messi'nin yeni adresini duyurdu: Çok ciddiyim, PSG'ye gidecek Fransız gazeteci Messi'nin yeni adresini duyurdu: Çok ciddiyim, PSG'ye gidecek         
11:50
Güne yükselişle başlayan dolar 7,79'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,79'dan işlem görüyor         
11:03
Balıkesirspor'da koronavirüs vakaları 19'a ulaştı, ligde 2 maç ertelendi Balıkesirspor'da koronavirüs vakaları 19'a ulaştı, ligde 2 maç ertelendi         
10:59
Sivasspor gruptan çıkamazsa Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne direkt katılamayacak Sivasspor gruptan çıkamazsa Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne direkt katılamayacak         
10:39
Son Dakika: Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücret belirlenirken geçim şartları dikkate alınmalı Son Dakika: Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücret belirlenirken geçim şartları dikkate alınmalı         
10:14
İBB Başkanı İmamoğlu İngiliz gazetesine haber oldu: Erdoğan tedirginliği var İBB Başkanı İmamoğlu İngiliz gazetesine haber oldu: Erdoğan tedirginliği var         
10:12
Kendisini reddeden kadını, üvey babasıyla birlikte olduğunu duyunca benzin döküp yaktı Kendisini reddeden kadını, üvey babasıyla birlikte olduğunu duyunca benzin döküp yaktı         
10:05
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar         
09:54
Çorumlu çiftçinin tarlada bulup 100 bin TL'ye satışa çıkardığı taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü Çorumlu çiftçinin tarlada bulup 100 bin TL'ye satışa çıkardığı taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü         
09:45
İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi         
09:39
Koronavirüsü atlattıktan 10 gün sonra kısmi felç olan hasta: Çok tehlikeli bir hastalık Koronavirüsü atlattıktan 10 gün sonra kısmi felç olan hasta: Çok tehlikeli bir hastalık         
09:33
Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi: Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu olmayacak Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi: Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu olmayacak         
09:25
ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı         
03:23
Pınar Altuğ, Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıktı: Sana ne ya da kime ne!         
22:40
Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı         
22:16
Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi         
17:29
Koronavirüs öksürüğü ile grip öksürüğü nasıl ayırt edilir? Uzman isim anlaşılır bir dille özetledi Koronavirüs öksürüğü ile grip öksürüğü nasıl ayırt edilir? Uzman isim anlaşılır bir dille özetledi         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 11:57:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Times: Pekin yönetimi, Türkiye'deki Uygurlar'ı ajanlık yapmaya zorluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei