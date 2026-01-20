Timsah Saldırısı: Genç Adam Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Timsah Saldırısı: Genç Adam Hastaneye Kaldırıldı

20.01.2026 11:06
Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir genç, timsah saldırısı sonucu ağır yaralandı.

SİDNEY, 20 Ocak (Xinhua) -- Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaletinde bir kişi timsah saldırısına uğrayarak hastaneye kaldırıldı.

Acil durum ekipleri, salı günü saat 8.40 sularında eyaletin kuzey tropikal bölgesinde bulunan Ingham kasabası yakınlarındaki bir derede meydana gelen timsah saldırısı ihbarı üzerine hızla bölgeye sevk edildi.

Queensland Ambulans Servisi sözcüsü, Avustralya yayın kuruluşu ABC'ye yaptığı açıklamada timsah tarafından ısırılan 20'li yaşlarındaki adamın sırtında, bacaklarında ve bir elinde derin yaralar bulunduğunu söyledi.

Önce yerel bir hastaneye kaldırılan, oradan da helikopterle yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Townsville kentinde bulunan bir hastaneye götürülen yaralının durumunun stabil olduğu belirtildi.

Eyalet hükümeti, yumurtadan yeni çıkmış olanlar hariç Queensland'de yaklaşık 30.000 timsah olduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, Queensland, Avustralya, Acil Durum, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

11:49
SON DAKİKA: Timsah Saldırısı: Genç Adam Hastaneye Kaldırıldı
