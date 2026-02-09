Tinubu, ABD Komutanı ile Güvenlik Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
Tinubu, ABD Komutanı ile Güvenlik Görüşmesi Yaptı

09.02.2026 14:59
Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, ABD AFRICOM Komutanı ile güvenlik işbirliği üzerine görüştü.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson ile görüştü.

Nijerya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tinubu, Anderson ve beraberindeki ABD heyetiyle başkent Abuja'daki Cumhurbaşkanlığı konutunda bir araya geldi.

Görüşmeye, Nijerya Ulusal Güvenlik Danışmanı Nuhu Ribadu, Savunma Bakanı emekli Orgeneral Christopher Musa, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Olufemi Oluyede ile üst düzey askeri ve güvenlik yetkilileri katıldı.

Toplantıda ayrıca Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIA) Genel Direktörü Mohammed Mohammed, Devlet Güvenlik Servisi (DSS) Direktörü Tosin Ajayi ve Savunma İstihbarat Başkanı Korgeneral Emmanuel Uandiandeye de hazır bulundu.

ABD heyetinde ise ABD'nin Nijerya Maslahatgüzarı Keith Heffern, AFRICOM Kıdemli Dış Politika Danışmanı Büyükelçi Peter Vrooman ve AFRICOM Kıdemli Astsubay Lideri Başçavuş Garric M. Banfield yer aldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ayrıntılarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, temasın Nijerya ile ABD arasında savunma ve güvenlik alanlarında devam eden işbirliği kapsamında gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Görüşmenin, özellikle terörle mücadele, istihbarat paylaşımı ve Batı Afrika'da bölgesel istikrarın güçlendirilmesine yönelik artan işbirliği sürecinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Nijerya, uzun süredir Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP başta olmak üzere silahlı gruplara karşı özellikle ülkenin kuzeydoğu ve kuzeybatı bölgelerinde kapsamlı güvenlik operasyonları yürütüyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Nijerya, Güncel, Son Dakika

15:43
