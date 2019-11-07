Tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu
6 saat önce
AVCILAR'da özel bir tıp merkezinin sahibi olan doktor, yanında çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen Azerbaycanlı kadın doktoru tabancayla vurarak ağır yaraladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:29 Kaynak: DHA
AVCILAR'da özel bir tıp merkezinin sahibi olan doktor, yanında çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen Azerbaycanlı kadın doktoru tabancayla vurarak ağır yaraladı.
Olay, Yeşilkent Mahallesi, Birlik Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre tıp merkezinin sahibi Celal T., aynı işyerinde çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen doktor Azerbaycan uyruklu A.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Celal T., belindeki tabanca ile A. A.'ya ateş etti. A.A. ağır yaralanırken Celal T. kaçmak istedi. Ancak silah seslerini duyup tıp merkezi önüne gelen Avcılar
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı doktor A.A. ise Bakırköy
Sadi Konur Devlet Hastanesi
'nde kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.
- İstanbul
ABD ve İsrail'den yeni kara propaganda: Türkiye nükleer silah sahibi olmak istiyor Bilecik'te üniversite öğrencisi genç kız, tabancayla intihar etti! Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan etti