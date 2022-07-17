TIP ÖĞRENCİSİ DAMAT İLE MİMAR GELİNE VAN GÖLÜ SAHİLİNDE KIR DÜĞÜNÜ - Son Dakika
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TIP ÖĞRENCİSİ DAMAT İLE MİMAR GELİNE VAN GÖLÜ SAHİLİNDE KIR DÜĞÜNÜ

17.07.2022 13:11

VAN'da, İstanbul Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Veysel Çiftçi (29) ile mimar Ayşe Deniz Kanat (28), Van Gölü Sahili'ndeki çok sayıda kişinin katıldığı kır düğünü ile dünyaevine girdi.

VAN'da, İstanbul Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Veysel Çiftçi (29) ile mimar Ayşe Deniz Kanat (28), Van Gölü Sahili'ndeki çok sayıda kişinin katıldığı kır düğünü ile dünyaevine girdi. Davetliler, damada zarf usulü ile takı takarken, halaylar çekerek eğlendi.

Hakkarili, İstanbul Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Veysel Çiftçi, 7 yıl önce ilk üniversitesi İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Anestezi bölümü okurken tanıştığı Erzurumlu mimar Ayşe Deniz Kanat ile hayatını birleştirdi. Çift için Van'ın Edremit ilçesindeki Van Gölü sahilinde kır düğünü yapıldı. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde, şarkılar eşliğinde halaylar çekildi. Düğün yerine gelen gelin ve damat da dans yapıp, halaylar çekti. Çocuklar, mutlu çiftin üzerine atılan paraları kapmak için birbirleriyle yarıştı.

Damat Veysel Çiftçi, ilk üniversite okurken eşi ile tanışıp evlenmeye karar verdiğini belirterek, Bu benim ikinci üniversitem. Daha önce Anestezi bölümünü okuyordum. Şimdi de Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 6'ncı sınıfta okuyorum. Çok mutluyuz. Düğünümüze katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. dedi.

Gelin Ayşe Deniz Kanat ise, İstanbul Aydın Ünivesitesi'nde okurken tanıştıklarını ifade ederek, Erzurumluyum. 2014 yılında aynı üniversitede okurken Veysel ile tanıştık. Mezuniyetten sonra evlenmeye karar verdik. Van Gölü Sahili'nde kır düğünü ile dünyaevine girdiğimiz için çok mutluyum.

Damadın sağdıcı olan iş insanı amcası Aydın Çiftçi de, düğüne yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetlinin katıldığını söyleyerek, Van Gölü sahilinde kır düğünü yaptık. Bu düğüne katılan tüm davetlilere çok teşekkür ediyorum dedi.

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Kaynak: DHA

Van Gölü, İstanbul, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIP ÖĞRENCİSİ DAMAT İLE MİMAR GELİNE VAN GÖLÜ SAHİLİNDE KIR DÜĞÜNÜ - Son Dakika

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