TİP'ten Migros İşçilerine Destek Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

TİP'ten Migros İşçilerine Destek Eylemi

29.01.2026 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te TİP, Migros depo işçilerinin ücret taleplerine destek vermek için eylem düzenledi.

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik'te Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri Migros'un depo işçilerinin ücret artışına yönelik talepleri kapsamında başlattığı eyleme destek verdi.

TİP Bilecik İl Örgütü, Migros işçilerinin eylemine destek için bir araya geldi. İstiklal Mahallesi Ali Rıza Özkay Caddesi'ndeki Migros Mağazası önünde bir araya gelen TİP üyeleri adına konuşan İl Başkanı Orhan Çağrı Biçen şunları ifade etti:

"Bu ülkede emekçiler artan hayat pahalılığı karşısında her geçen gün daha fazla yoksullaşırken, Migros işçileri de düşük ücret dayatmasına, güvencesiz çalışmaya ve baskılara karşı haklarını savundukları için cezalandırılıyor. Depolarda, mağazalarda, lojistik hatlarında çalışan işçiler; seslerini yükselttikleri için baskılarla susturulmak, yalnız bırakılmak isteniyor. Genel Başkanımız Erkan Baş, direnişteki işçileri ziyaret ettiğinde bunu çok net ifade etti: 'Eğer Migros yönetimi bu işçileri şehir dışında depolarda, kimse seslerini duymaz diye hayal kuruyorsa, bilsin ki tüm Migros marketleri bizim için mücadele alanıdır.'

Bugün burada olmamız tam olarak bunun içindir. Bu kapıların önünde durmamız bir formalite değil, işçilerin mücadelesine açık bir şekilde taraf olma iradesidir. Migros yönetimi son dönemde sürece dair çeşitli başlıklar üzerinden açıklamalar yapmaktadır. Farklı istihdam biçimleri ya da sendikal düzenlemelere ilişkin ifadeler gündeme getirilmektedir. Ancak direnişteki işçiler, taleplerini güvence altına alan somut ve açık bir çözüm ortaya konmadığını ifade etmektedir.

Öte yandan Migros yönetimi, depo işçilerinin gıda tedarik zincirindeki kritik rolünü sık sık vurgulamaktadır. Bu önem, işçilerin haklarını teslim etmek için değil; işe geri dönmeleri yönünde bir baskı unsuru olarak kullanılmaktadır. Bir yandan işçilerin vazgeçilmezliği kabul edilirken, diğer yandan haklarını talep eden işçiler suçlanmaktadır. Bu çelişkiyi kabul etmiyoruz.

Buradan bir kez daha açıkça söylüyoruz: Hak aramak suç değildir. Sendikalı olmak suç değildir. İnsanca yaşanacak bir ücret talep etmek suç değildir. İşçilerin talebi son derece nettir: İnsanca bir ücret, güvenceli çalışma ve baskıların sona ermesi. Türkiye İşçi Partisi olarak bu taleplerin meşru olduğunu açıkça söylüyoruz. Migros işçileri yalnız değildir; bu mücadelede yanlarındayız. Bu sürecin takipçisiyiz. Dayanışmayı büyüteceğiz. Haklar güvence altına alınana kadar, işçiler kazanımla çıkana kadar Migros mağazalarının önünde, işçilerin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Bilecik, Ekonomi, Migros, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TİP'ten Migros İşçilerine Destek Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz

00:52
Galatasaray, play-off biletini kaptı İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri
Galatasaray, play-off biletini kaptı! İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri
00:18
Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
22:14
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
22:03
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 02:04:49. #7.11#
SON DAKİKA: TİP'ten Migros İşçilerine Destek Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.