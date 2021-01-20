Tipiye yakalanan VEDAŞ ekibinin zorlu mücadelesi - Son Dakika

Tipiye yakalanan VEDAŞ ekibinin zorlu mücadelesi

20.01.2021 10:16

Tipiye yakalanan VEDAŞ ekibinin zorlu mücadelesi Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekibi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Tipiye yakalanan VEDAŞ ekibinin zorlu mücadelesi

HAKKARİ - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekibi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

VEDAŞ arza onarım ve bakım ekipleri, ilçe merkezinden 40 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaklar bölgesindeki arızayı gidermek için zorlu hava şartlarıyla mücadele ediyor. Bölgedeki tipiye rağmen iletken kopukluğu arızasını gidererek bölgeye enerji veren VEDAŞ ekibi, vatandaşların takdirini topladı.

Öte yandan, Şemdinli'den Derecik ilçesine gitmekte olan endeks okuma ekibi, yolda tipi ve fırtınadan dolayı mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmasını tamamlamasıyla birlikte mahsur kalan VEDAŞ ekibi de kurtarıldı.

Tipiye yakalanan VEDAŞ ekibinin zorlu mücadelesi
Tipiye yakalanan VEDAŞ ekibinin zorlu mücadelesi
Tipiye yakalanan VEDAŞ ekibinin zorlu mücadelesi
Tipiye yakalanan VEDAŞ ekibinin zorlu mücadelesi

Şemdinli, Derecik, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tipiye yakalanan VEDAŞ ekibinin zorlu mücadelesi - Son Dakika


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