TİP'li Ahmet Şık'ın ortağı Saymadi uyuşturucudan tutuklandı! Terör suçundan da ceza almış - Son Dakika
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TİP'li Ahmet Şık'ın ortağı Saymadi uyuşturucudan tutuklandı! Terör suçundan da ceza almış

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TİP\'li Ahmet Şık\'ın ortağı Saymadi uyuşturucudan tutuklandı! Terör suçundan da ceza almış
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TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın ortağı olduğunu açıkladığı meyhane işletmecisi Ahmet Saymadi, "uyuşturucu" soruşturması kapsamında tutuklandı. Saymadi'nin daha önce HDK soruşturması kapsamında 2025 yılında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın meyhane ortağı, SYKP Parti Meclisi üyesi Ahmet Saymadi, Beyoğlu'nda işlettiği Kadim Meyhane'de yapılan aramanın ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlamasıyla tutuklandı. Saymadi'nin, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince 2025 yılında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. 

MEYHANEYE NARKOTİK ARAMASI

Beyoğlu'ndaki Kadim Meyhane'de 3 Ekim'de narkotik ekiplerince arama yapıldı. Gözaltına alınan Saymadi, 5 Ekim'de "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlamasıyla tutuklandı. Saymadi, kan, idrar ve saç örneği verdiğini belirtti.

TİP'Lİ VEKİL ORTAKLIĞI AÇIKLADI

Saymadi'nin tutuklanmasına tepki gösteren Ahmet Şık, "Buradan da ilan edeyim Ahmet'le ortağız" dedi. Şık, aralarındaki para trafiğini de şu sözlerle anlattı: 

"Limiti yüksek kredi kartımı, işletmesini yaptığı mekana mal alımı için kullanıldı ödeme günü geldiğinde de kullandığı tutar kadar olanı bana ödedi. Bankadan alınan kredi kartı hesap ekstreleri de mahkemeye sunuldu."

"SAHTE E-POSTA" İDDİASI

Şık, aramanın sahte bir ihbara dayandığını öne sürerek, "Gerekçesi ise söz konusu mekanda 'uyuşturucu temini ve kullanımına' yönelik iddia dile getirilen sahte bir eposta ihbarıydı" ifadelerini kullandı. 

Saymadi de mekanının, Ahmet Şık'ın Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddialarını içeren paylaşımlarının ardından sosyal medyada hedef gösterildiğini ileri sürdü.

GÜRLEK'İN AVUKATINDAN YANIT

Şık'ın açıklamasında Gürlek'e yönelttiği sorulara Adalet Bakanı Gürlek'in avukatı Abdullah Adır yanıt verdi. Adır, Şık'ın "iddialarını destekleyen tek bir belge dahi ortaya konulamamıştır" dedi. Adır, gerekli cevabın yalnızca hukuk önünde verileceğini belirtti.

TERÖRDEN 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMIŞ

18 Şubat 2025'te gözaltına alınan ve 21 Şubat'ta tutuklanan Ahmet Saymadi, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava kapsamında 4 Temmuz 2025'te "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan önce 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, Terörle Mücadele Kanunu gereği yarı oranında artırılarak 7 yıl 6 aya çıkarıldı. 

Mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 6 yıl 3 ay olarak belirledi. Saymadi, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. 

MAHKEMENİN KARARI

Mahkeme gerekçeli kararda, Saymadi'nin Halkların Demokratik Kongresi (HDK) bünyesindeki faaliyetleri kapsamında PKK/KCK terör örgütünün propagandasına dönüştürüldüğünü değerlendirdiği eylem ve etkinliklere katıldığını belirtti. Kararda, Saymadi'nin 2013'teki Gezi Parkı eylemleri ile ODTÜ eylemlerine destek gösterilerinin organizasyonunda yer aldığı ve PKK'lı militanlar için düzenlenen cenaze törenlerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Mahkeme, Saymadi'nin örgütle süreklilik arz eden organik bağ içinde olduğuna hükmetti.

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