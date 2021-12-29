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TIR direği devirdi; bölgede elektrik kesildi - Son Dakika

TIR direği devirdi; bölgede elektrik kesildi

29.12.2021 11:00

KÜTAHYA'da kavşaktan dönüş yapan otomobile çarpıp kontrolden çıkan TIR, beton elektrik direğini devirdi.

KÜTAHYA'da kavşaktan dönüş yapan otomobile çarpıp kontrolden çıkan TIR, beton elektrik direğini devirdi. Kazada yaralanan olmazken, bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Kütahya- Eskişehir kara yolu otogar kavşağında meydana geldi. Eskişehir'e giden Halil Hakan Yıldırım yönetimindeki 07 MEK 45 plakalı TIR, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Kadir Güzel yönetimindeki 43 ACG 358 plakalı otomobile çarptı. Kontrolün kaybolduğu TIR, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak devirdi.

Kazada yaralanan olmazken, bölgede elektrik kesintisi yaşandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle kapanan kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yolda ulaşım yarım saat sonra yeniden normale döndü.

Yaşanan elektrik kesintisi ise ekiplerin çalışması sonucu giderildi.


TIR direği devirdi; bölgede elektrik kesildi
TIR direği devirdi; bölgede elektrik kesildi
TIR direği devirdi; bölgede elektrik kesildi
TIR direği devirdi; bölgede elektrik kesildi
TIR direği devirdi; bölgede elektrik kesildi
TIR direği devirdi; bölgede elektrik kesildi
TIR direği devirdi; bölgede elektrik kesildi
TIR direği devirdi; bölgede elektrik kesildi
TIR direği devirdi; bölgede elektrik kesildi
TIR direği devirdi; bölgede elektrik kesildi
TIR direği devirdi; bölgede elektrik kesildi
TIR direği devirdi; bölgede elektrik kesildi
TIR direği devirdi; bölgede elektrik kesildi
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Hakan Yıldırım, Eskişehir, Kütahya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TIR direği devirdi; bölgede elektrik kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TIR direği devirdi; bölgede elektrik kesildi - Son Dakika
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