Son Dakika Haberleri: Tır Dorsesinde 10 Kaçak Yakalandı

Tır Dorsesinde 10 Kaçak Yakalandı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde TIR dorsesine gizlenmiş Filistinli 10 kaçak yakalandı.

Tır Dorsesinde 10 Kaçak Yakalandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde TIR dorsesine gizlenmiş Filistinli 10 kaçak yakalandı.

İstanbul'dan yüklediği tekstil ürünlerini yurtdışına götürmek üzere TIR'la yola çıkan A.B. yönetimindeki TIR, Malkara'da mola verdi. A.B., araca döndüğünde dorsedeki mührün koparıldığını fark etti. Dorseyi kontrol ettiğinde içeride kaçakların saklandığını gören A.B. durumu polise bildirdi. Polis, dorsede saklanan 10 Filistinli kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:36 Kaynak: DHA

İstanbul, Tekirdağ, Malkara, Güncel
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