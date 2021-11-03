Tır dorsesine çilingir sofrası kuran grup diğer sürücülere "şerefe" hareketi yaptı - Son Dakika

Kemer- Antalya D400 karayolu üzerinde çilingir sofra keyfi olarak sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntüler, sürücüleri ve izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir tırın dorsesine masa koyan 10-15 kişilik eğlence kaçkını grup, mezelerle süsledikleri çilingir sofrasında eğlendi.

GEÇEN SÜRÜCÜLERE "ŞEREFE" HAREKETİ YAPTILAR

Ellerindeki bardaklarla kapısı açık dorseden diğer sürücülere 'şerefe' hareketi yapan gruptakilerin o görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı, bazı kullanıcıların da tepkisini çekti.