Tır dorsesine çilingir sofrası kuran grup diğer sürücülere "şerefe" hareketi yaptı - Son Dakika

Kemer- Antalya D400 karayolu üzerinde çilingir sofra keyfi olarak sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntüler, sürücüleri ve izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir tırın dorsesine masa koyan 10-15 kişilik eğlence kaçkını grup, mezelerle süsledikleri çilingir sofrasında eğlendi.
Ellerindeki bardaklarla kapısı açık dorseden diğer sürücülere 'şerefe' hareketi yapan gruptakilerin o görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı, bazı kullanıcıların da tepkisini çekti.
Kaynak: İHA
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