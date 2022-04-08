Tır garajından 5 bin litre kaçak akaryakıt çıktı - Son Dakika
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Tır garajından 5 bin litre kaçak akaryakıt çıktı

08.04.2022 00:57
Tır garajından 5 bin litre kaçak akaryakıt çıktı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde KOM ekiplerinin bir tır garajına düzenlediği operasyonda 5 bin litre kaçak akaryakıt ile bin 360 paket sigara ele geçirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde KOM ekiplerinin bir tır garajına düzenlediği operasyonda 5 bin litre kaçak akaryakıt ile bin 360 paket sigara ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, bir tır garajında yüklü miktarda kaçak akaryakıt ve gümrük kaçağı sigara olduğu bilgisine ulaştı. İstihbari bilgi üzerine harekete geçen ekipler, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tır garajına operasyon düzenledi. Garajda yapılan aramada 5 bin litre kaçak akaryakıt ile bin 360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

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Akaryakıt, Hisarcık, Sigara, Nizip, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tır garajından 5 bin litre kaçak akaryakıt çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tır garajından 5 bin litre kaçak akaryakıt çıktı - Son Dakika
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