Tır'ın Tutuşan Lastiği Şekerleri Yaktı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TIR'ın patlayan lastiğinin tutuşması sonucu alevler şeker yüklü dorseye sıçradı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TIR'ın patlayan lastiğinin tutuşması sonucu alevler şeker yüklü dorseye sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, dorsede bulunan şeker çuvallarının bir kısmı yandı.



Olay saat 11.00 sıralarında, TEM Otoyolu Sapanca mevkiinde meydana geldi. Çorum'dan İstanbul'a giden Aydın Sönmez yönetimindeki 19 AAJ 394 plakalı TIR'ın şeker yüklü dorsesinin lastiği patladı. Lastiğin tutuşması sonucu TIR'ın dorsesi alev alırken, sürücü aracı emniyet şeridine çekerek, çekici ile dorseyi birbirinden ayırdı. Sürücünün ihbarıyla kısa sürede olay yerine gelen gelen itfaiye yangını büyümeden söndürdü. Dorsenin bir lastiği ile dorsede bulunan şeker çuvallarının bir kısmı yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - Sakarya

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