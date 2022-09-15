TIR, OTOMOBİLE ÇARPTI; ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

TIR, OTOMOBİLE ÇARPTI; ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI

15.09.2022 18:48

ADANA'nın Kozan ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobildeki Şeride Ç. (40) ile çocukları Eymen Talha (10) ve Ecrin Ç. (14) yaralandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobildeki Şeride Ç. (40) ile çocukları Eymen Talha (10) ve Ecrin Ç. (14) yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Çanaklı Mahallesi Adana- Feke kara yolunda meydana geldi. Furkan Y. yönetimindeki 33 DKY 21 plakalı TIR, kavşaktaki Erdinç Ç.'nin kullandığı 46 ECF 273 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Erdinç Ç.'nin eşi Şeride Ç. ile çocukları Eymen Talha Ç. ve Ecrin Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve 2 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

YORUMLAR
500
TIR, otomobile çarptı; anne ve 2 çocuğu yaralandı TIR, otomobile çarptı; anne ve 2 çocuğu yaralandı Adana'da Kozan Kalesi yerleşkesinden kaya yuvarlandı Adana'da Kozan Kalesi yerleşkesinden kaya yuvarlandı
Kaynak: DHA

Çanaklı, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR, OTOMOBİLE ÇARPTI; ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:51 Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı için sahada! İşte temsilcimizin Kızılyıldız maçındaki ilk 11'i
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert eleştiri: Dört çocuğundan Türkiye'de okuyan yok
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 19:06:41. #1.12#
SON DAKİKA: TIR, OTOMOBİLE ÇARPTI; ANNE VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement